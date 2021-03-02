Яровая обратилась в СК РФ в связи с призывами к суициду в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях призывов к суициду. Их мишенями стали несовершеннолетние.

"В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных, опасных для их жизни действий, - объяснила парламентарий. - Ко мне поступила информация от встревоженных родителей".

Сведения затем были подтверждены Роскомнадзором, а также департаментом образования города Москвы.

Мер от Роспотребнадзора, по оценке Яровой, будет недостаточно. В данном случае, считает она, "необходимы скоординированные действия правоохранителей". На такой шаг следует пойти, "учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер".

В связи с этим Яровая в своем обращении просит СК РФ принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей.

Уголовная ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях уже определена законом, направленным на защиту детей от склонения к самоубийству.

"Самое дорогое - это жизнь ребенка, поэтому, действия общества и государства должны быть максимально направлены на недопущение преступных манипуляций и угроз жизни детей", - подчеркнула Яровая.