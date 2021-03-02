"Индекс свободных денег" у россиян за месяц вырос на 82%

У россиян рекордно вырос индекс "свободных денег". В январе по сравнению с предыдущим месяцем его значение увеличилось на 82% , сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир". Как считают эксперты, произошло это отчасти потому, что из-за коронавирусных ограничений было меньше возможностей потратить деньги на новогодних праздниках.

Свободные деньги - это средства, которые домохозяйство может потратить на образование, здоровье, ремонт, на отдых и развлечения, на приобретение мебели и техники или просто отложить в виде накоплений. Эти деньги тратятся и на выплату кредитов.

Как правило, больше всего граждане тратят в августе, сентябре и декабре. В августе сезон отпусков, а в сентябре покупается много товаров, необходимых для обучения детей в школе. В декабре у россиян начинается предпраздничный сезон. Для января же характерна постпраздничная экономия.

Индекс "свободных денег" рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. При этом средние доходы домохозяйств исследователи определяют самостоятельно исходя из данных Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel (опрашивается 40 тысяч россиян в 220 городах с населением от десяти тысяч человек).