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02.03.2021 10:27
Рубрика: Экономика

Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON

Текст: Иван Черноусов
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против Telegram Inc. и TON Inc. Они требуют возместить средства за несостоявшийся проект. В случае отказа от выплаты компенсации, инвесторы обещают подать судебный иск в Лондоне.

Фото: Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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В уведомлении содержится требование компенсировать ущерб в размере 100 млн долларов, пишет Forbes. Информацию изданию подтвердил собеседник, который лично знаком с инвесторами.

Telegram должен выполнить требования о выплате компенсации ущерба в течение двух недель. Отдельно отмечается, что это последнее предупреждение. В прошлом году Павел Дуров официально объявил о закрытии платформы TON - в Telegram планировали создать собственную криптовалюту, однако проект потерпел неудачу.

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