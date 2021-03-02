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02.03.2021 19:38
Рубрика: Власть

Ненормированный рабочий день

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
В последние дни в обществе вновь возобновилась дискуссия по поводу ненормированного рабочего дня.

Напомню, что после недавнего принятия изменений в трудовое законодательство некоторые вопросы так и остались нерешенными. Это, в частности, относится и к ненормированному рабочему дню.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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101-я статья Трудового кодекса дает следующее определение данного термина: это особый режим работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Но понятие "эпизодически" оказалось чрезмерно растяжимым. Кроме того, в статье не перечислены категории работников, для которых может устанавливаться ненормированный рабочий день. В результате при массовом переходе граждан на удаленный режим работы, который начался в связи с пандемией коронавируса, возник ряд проблем.

Во-первых, ненормированный рабочий день стали вписывать в трудовой договор чаще, и все нормы, связанные с защитой личного времени на дистанте, переставали соблюдаться. Расплывчатая формулировка об "эпизодическом" привлечении работников к труду за пределами установленного рабочего времени способствовала этому. Оказалось совершенно невозможным отделить эпизодическую работу от неэпизодической.

Во-вторых, ненормированный рабочий день стал использоваться в качестве легального обхода 99-й статьи Трудового кодекса о сверхурочной работе. Отмечу, что 99-я статья предусматривает достаточно жесткий порядок привлечения к работе сверхурочно, включая согласование с работником, учет мнения первичной профсоюзной организации в ситуациях "по умолчанию", повышенную оплату и максимально установленную законом продолжительность. Что касается ненормированного рабочего дня, то Трудовой кодекс не предполагает какой-либо денежной компенсации за дополнительную работу, кроме добавления трех дней к отпуску.

Эти проблемы поднималась нами и ранее. В частности, в конце прошлого года председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсуждал их на совещании, посвященном совершенствованию социально-трудового законодательства. Тогда он предложил рассмотреть разные пути решения сложившихся проблем, в том числе возможность предоставления еще более продолжительного отпуска или введения материальной компенсации за ненормированный рабочий день.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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С нашей точки зрения, дополнительные социальные гарантии для людей, работающих ненормировано, действительно необходимы. Такие меры позволят не только защитить интересы работников, но и сформировать более ответственное отношение работодателей к введению ненормированного рабочего дня в отношении своих сотрудников. Например, если работник будет получать не три дополнительных дня к отпуску, а десять, то работодатель будет устанавливать ненормированный рабочий день реже: только если количество времени, проработанное человеком сверх установленной нормы, окажется не меньше 80 часов в год.

Также, на наш взгляд, необходимо законодательно ограничить перечень должностей, к которым может применяться режим ненормированного рабочего дня. Например, в такой перечень можно включить государственных и муниципальных служащих, руководителей организаций, главных бухгалтеров, представителей творческих профессий.

В ближайшее время мы планируем подробно обсудить эти предложения на заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, занимающейся мониторингом практики применения Трудового кодекса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Рынок труда Колонка Андрея Исаева

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