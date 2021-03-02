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02.03.2021 20:25
Рубрика: В мире

Спектакль на дом

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Римлянам, подсевшим за последний год на всевозможные курьерские службы, предоставили уникальную возможность заказать не выходя из дома не только пиццу или фастфуд, но и духовную пищу. Поскольку театральные площадки по вине COVID-19 пока не могут распахнуть свои двери, актерам приходится искать новые оригинальные формы взаимодействия со зрителем. Служители Мельпомены готовы в буквальном смысле доставить спектакль на дом заядлым театралам. В проекте "комики в кондоминиуме" принимают участие актеры и художники. В "театральном меню" есть постановки на любой вкус: комедии, трагедии и драмы.

Для того чтобы насладиться игрой актеров прямо в парке или во дворе собственного дома с соблюдением мер санитарной безопасности, достаточно всего нескольких кликов. Нужно просто выбрать в интернете понравившийся спектакль и предварительно зарезервировать онлайн наиболее удобное время для его просмотра - 12.00, 16.00 или 17.00.

Фото: Пресс-служба Большого театра
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По данным итальянского общества авторов и издателей, с начала санитарного кризиса актеры лишились около 72 процентов доходов. Как говорят сами исполнители, создание новой службы доставки - это хороший выход из ситуации не только для них самих, но и для зрителей, так как приобщение к прекрасному миру театра может помочь всем справиться с трудностями, возникшими во время пандемии. Стоимость одного билета - около 20 евро. Гонорар выплачивается в момент "доставки" спектакля. Но для граждан, испытывающих экономические трудности, актеры готовы выступать бесплатно.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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