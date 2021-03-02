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02.03.2021 14:48
Рубрика: Экономика

Ювелиры могут начать регистрироваться в системе маркировки драгметаллов

Текст: Ольга Игнатова

Открылся доступ к первой части функционала ГИИС ДМДК (единой информационной платформе для взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней).

Ювелиры смогут продавать украшения за рубежом за наличные

Как сообщает "Гознак", начать работу с системой могут организации, желающие принять участие в добровольной маркировке ювелирных изделий и их прослеживаемости на всех этапах оборота. На первом этапе внедрения системы участники рынка могут зарегистрироваться в ГИИС ДМДК и подать заявление о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Далее пользователи могут перерегистрировать карточку специального учета в системе, а также подать заявление на регистрацию именников изготовителя.

С 1 апреля 2021 года возможности взаимодействия с системой существенно расширятся. С этого момента участники рынка получат возможность: представить на опробование и клеймение произведенные в РФ и импортированные ювелирные изделия с нанесением двухмерного штрихового кода непосредственно на сами изделия; внести в систему информацию о полученных ювелирных изделиях, прошедших процедуру опробования и клеймения; внести в систему информацию о произведенных и реализованных аффинированных драгоценных металлах с нанесением двухмерного штрихового кода и уникального идентификационного номера на сопровождающие документы; внести в систему информацию о ювелирных изделиях, находящихся на реализации в рознице.

Одновременно со запуском системы начинает свою работу информационный портал https://dmdk.ru, посвященный ГИИС ДМДК. На портале опубликованы порядок подключения к системе, инструкции по работе с ее функционалом, профильные новости и иная полезная информация для участников рынка.

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