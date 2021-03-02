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02.03.2021 15:54
Рубрика: Власть

Кабмин поддержал введение наказания за распространение данных о силовиках

Текст: Татьяна Замахина
За незаконное получение и разглашение персональных данных правоохранителей и военных будет грозить административная ответственность. Такой законопроект поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Увеличены штрафы за неповиновение силовикам на митингах

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, а также за незаконное распространение сведений о лицах, подлежащих государственной защите, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов", - сказано в проекте отзыва, который цитирует РИА Новости.

Размеры предлагаемых санкций в сообщении не уточняются.

Ранее группа депутатов внесла в ГД поправки, в которых предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Кроме Пискарева, авторами выступили Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Законопроекты и комментарии

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