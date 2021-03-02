Кабмин поддержал введение наказания за распространение данных о силовиках

За незаконное получение и разглашение персональных данных правоохранителей и военных будет грозить административная ответственность. Такой законопроект поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, а также за незаконное распространение сведений о лицах, подлежащих государственной защите, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов", - сказано в проекте отзыва, который цитирует РИА Новости.

Размеры предлагаемых санкций в сообщении не уточняются.

Ранее группа депутатов внесла в ГД поправки, в которых предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Кроме Пискарева, авторами выступили Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.