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02.03.2021 17:00
Рубрика: В мире

Как ЕС планирует завершить косовское урегулирование за пару месяцев

Текст: Александр Борисов
Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак после встречи с лидерами Косово заявил, что контролируемый им переговорный процесс не будет длиться годами, а завершится за пару месяцев.

"Если встречи будут проходить раз в месяц, или раз в неделю, то это облегчит процесс. Не ожидаю, что он продлится три, пять или десять лет", - цитирует слова высокопоставленного есовца агентство "Танюг".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости; Andrej ISAKOVIC / AFP
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Что же тогда, по мнению косоваров, может стать успехом в переговорах с Белградом? "Не позволительно обсуждать границы Косово. О статусе Косово нет даже смысла вести переговоры. Ожидаем, что процесс завершится признанием", - однозначно указала после беседы с Мирославом Лайчаком Вьоса Османи, которая в настоящее время исполняет обязанности главы самопровозглашенного края.

А что же Белград? В январе президент Сербии Александр Вучич твердо обозначил свое намерение и дальше бороться за сохранение Косово и Метохии в составе государства. При этом сербский лидер обращал внимание на опасность, исходящую от "замороженного" конфликта между Белградом и Приштиной. "Замороженный" конфликт предполагает ожидание того, что кто-то первый выхватит саблю из ножен. Я не хотел бы, что мои сыновья шли на войну. Мы будем бороться, чтобы получить гораздо больше от "ничего", - подчеркивал глава Сербии во время своего участия в передаче "Кириллица" на ТВ "Happy". При этом он обращал внимание и на тот факт, что главной проблемой в вопросе косовского урегулирования является неготовность албанцев к компромиссу. "Кровь не должна ударить нам в мозг. Мы должны быть реалистичны. Албанцы в принципе не готовы к компромиссному решению. Все они, особенно албанцы, хотят поражения Сербии", - предупреждал политик.

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала акцент на том, что Москва считает деструктивными попытки форсировать, подгонять под искусственные сроки так называемую "окончательную нормализацию" между Белградом и Приштиной. "Главное - выйти на устойчивый жизнеспособный вариант, который, в том числе, будет принят общественностью, - подчеркнула она. - Поддерживаем диалог Белграда и Приштины с целью урегулирования косовской проблемы под эгидой Евросоюза, который должен добросовестно и беспристрастно выполнять свои посреднические функции, вверенные ему решением ГА ООН. Необходимо добиваться реализации уже согласованных сторонами решений, прежде всего, в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово, которое Приштина саботирует с 2013 года. Надеемся, что спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак сумеет добиться прогресса в урегулировании данного принципиального вопроса. Без выполнения уже достигнутых договоренностей диалог обречен на пробуксовку".

МИД России: Косово - рассадник экстремизма по соседству с Евросоюзом

Кроме того, по словам Марии Захаровой, вызывает тревогу радикализация риторики косовских албанцев после победы на внеочередных "парламентских выборах" в крае националистической партии "Движение Самоопределение". "Ее лидер Альбин Курти открыто заявляет, что переговорный процесс с Белградом занимает нижнюю строчку в списке его приоритетов, а на повестке дня - перспективы объединения Косово с Албанией, - указала она. - Внятной реакции западных покровителей косоваров на такие провокации не слышно. Между тем подобные намерения чреваты крахом и без того хрупкой региональной стабильности на Балканах. Призываем все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход, действовать с опорой на международное право, искать компромиссные решения, способные обеспечить долгосрочный мир и поступательное развитие всех стран и народов Юго-Восточной Европы".

Представитель МИД России обозначила подход Москвы к достижению жизнеспособного и взаимовыгодного решения косовской проблемы. "Полагаем, что такое решение должно быть основанным на резолюции СБ ООН 1244 и соответствовать международному праву, а также получить одобрение СБ ООН", - резюмировала она.

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