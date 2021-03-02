Как ЕС планирует завершить косовское урегулирование за пару месяцев

Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак после встречи с лидерами Косово заявил, что контролируемый им переговорный процесс не будет длиться годами, а завершится за пару месяцев.

"Если встречи будут проходить раз в месяц, или раз в неделю, то это облегчит процесс. Не ожидаю, что он продлится три, пять или десять лет", - цитирует слова высокопоставленного есовца агентство "Танюг".

Что же тогда, по мнению косоваров, может стать успехом в переговорах с Белградом? "Не позволительно обсуждать границы Косово. О статусе Косово нет даже смысла вести переговоры. Ожидаем, что процесс завершится признанием", - однозначно указала после беседы с Мирославом Лайчаком Вьоса Османи, которая в настоящее время исполняет обязанности главы самопровозглашенного края.

А что же Белград? В январе президент Сербии Александр Вучич твердо обозначил свое намерение и дальше бороться за сохранение Косово и Метохии в составе государства. При этом сербский лидер обращал внимание на опасность, исходящую от "замороженного" конфликта между Белградом и Приштиной. "Замороженный" конфликт предполагает ожидание того, что кто-то первый выхватит саблю из ножен. Я не хотел бы, что мои сыновья шли на войну. Мы будем бороться, чтобы получить гораздо больше от "ничего", - подчеркивал глава Сербии во время своего участия в передаче "Кириллица" на ТВ "Happy". При этом он обращал внимание и на тот факт, что главной проблемой в вопросе косовского урегулирования является неготовность албанцев к компромиссу. "Кровь не должна ударить нам в мозг. Мы должны быть реалистичны. Албанцы в принципе не готовы к компромиссному решению. Все они, особенно албанцы, хотят поражения Сербии", - предупреждал политик.

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала акцент на том, что Москва считает деструктивными попытки форсировать, подгонять под искусственные сроки так называемую "окончательную нормализацию" между Белградом и Приштиной. "Главное - выйти на устойчивый жизнеспособный вариант, который, в том числе, будет принят общественностью, - подчеркнула она. - Поддерживаем диалог Белграда и Приштины с целью урегулирования косовской проблемы под эгидой Евросоюза, который должен добросовестно и беспристрастно выполнять свои посреднические функции, вверенные ему решением ГА ООН. Необходимо добиваться реализации уже согласованных сторонами решений, прежде всего, в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово, которое Приштина саботирует с 2013 года. Надеемся, что спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак сумеет добиться прогресса в урегулировании данного принципиального вопроса. Без выполнения уже достигнутых договоренностей диалог обречен на пробуксовку".

Кроме того, по словам Марии Захаровой, вызывает тревогу радикализация риторики косовских албанцев после победы на внеочередных "парламентских выборах" в крае националистической партии "Движение Самоопределение". "Ее лидер Альбин Курти открыто заявляет, что переговорный процесс с Белградом занимает нижнюю строчку в списке его приоритетов, а на повестке дня - перспективы объединения Косово с Албанией, - указала она. - Внятной реакции западных покровителей косоваров на такие провокации не слышно. Между тем подобные намерения чреваты крахом и без того хрупкой региональной стабильности на Балканах. Призываем все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход, действовать с опорой на международное право, искать компромиссные решения, способные обеспечить долгосрочный мир и поступательное развитие всех стран и народов Юго-Восточной Европы".

Представитель МИД России обозначила подход Москвы к достижению жизнеспособного и взаимовыгодного решения косовской проблемы. "Полагаем, что такое решение должно быть основанным на резолюции СБ ООН 1244 и соответствовать международному праву, а также получить одобрение СБ ООН", - резюмировала она.