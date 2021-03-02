Многомиллиардные сделки и инвестиции, кратное увеличение аудитории, старт масштабных госпроектов - в пандемию российская EdTech-индустрия выросла на 30-35%. В 2021 году аналитики также предсказывают высокие темпы роста - на 20-25%. "Обострилась конкуренция, появилось много новинок, причем на всех уровнях: школьном, вузовском, дополнительном онлайн-образовании", - рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Когда на "удаленку" перешли более 16 млн школьников, многим понадобилась помощь. Минпросвещения создало проект "Моя школа online", который связал традиционный учебник, онлайн-курсы и уроки по телевидению. "Частники" в это время тоже показали взрывной рост. В апреле 2020-го была запущена онлайн - рабочая тетрадь Skysmart, за 8 месяцев ее аудитория выросла до 180 тыс. учителей и 5 млн школьников. В "Яндекс.Учебнике" за 2020 год отучились 1,9 млн школьников.

Аналитики Skyeng отмечают: за пандемию рынок онлайн-образования вырос почти в два раза. В 2021 году рынок дополнительного школьного образования (как онлайн, так и офлайн) оценивается примерно в 150-160 млрд руб.