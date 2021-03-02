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Плюс двести коек
Во-первых, степная республика считается природным резервуаром таких опасных инфекций, как чума, туляремия, крымская геморрагическая лихорадка и бруцеллез. Во-вторых, из-за эпидемии ковида потребность в госпитале ощущается особенно сильно.
На строительство нового стационарного быстровозводимого одноэтажного госпиталя из федерального бюджета выделят около 1,8 миллиарда рублей. Больница на 200 коек появится в восточной части Элисты, за воинской частью, на пустыре площадью примерно 11 гектаров.
Ориентировочно строительство начнется во втором квартале и завершится еще до конца 2021 года.
Оснастить инфекционный госпиталь планируется аппаратами КТ, УЗИ и рентгеном. Здесь будет современная реанимация с кислородной подводкой, а также взрослое и детское отделения.
Не сырьем едины
По оценке Российского экспортного центра, несырьевой экспорт в 2020 году превысил 160 миллиардов долларов, а его доля в общем объеме российского экспорта впервые достигла 48 процентов. Основные драйверы - агропромышленный комплекс и драгметаллы.
Однако пандемия подтолкнула рост поставок лекарств и продовольствия, бумажной и пластиковой упаковки, защитных средств и медоборудования. Достичь таких высот удалось благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".
В Ленинградской области чай из Копорья поставляют в Германию совладельцы компании "Копорский чай" Махмаюнус Каримов и Лилия Егорова.
В дореволюционной России чай из кипрея (иван-чая) был популярной заменой настоящему китайскому. Он дешевле и дает противовоспалительный эффект, обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим, а также слабым снотворным действием.
Создание нового производства в Кингисеппском районе заняло у друзей около пяти лет. Первые продажи были не слишком удачными. Партнеры пошли учиться. Сначала - в областной школе бизнес-акселерации, а затем участвовали в программе German Business, разработанной специально для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Теперь "Копорский чай" продается в Германии, в магазинах с органической продукцией.
Интерес к копорскому чаю проявляют и другие европейские фирмы, но им отказывают. Немецкие партнеры получили полные права дистрибьютора в Европе. А вот с компаниями из США и Японии переговоры ведутся. Инвестиции в полномасштабное развертывание бизнеса Махмаюнус оценивает в 200 миллионов рублей.
В Самарской области компания "М9 Фарм" - резидент ТОСЭР "Тольятти" уже три года экспортирует товары в Объединенные Арабские Эмираты. Основной компонент в составе ее косметической продукции - наночастицы, покрытые активными веществами. В линейке фирмы 15 уникальных продуктов. Они продаются и в России. За год производство компании выросло в десять раз.
Сейчас она с помощью Центра поддержки экспорта Самарской области регистрирует марку в Китае и в Европе. Впереди - сертификация. К концу года компания выйдет на зарубежные маркетплейсы. Пока планирует продавать за рубежом только онлайн. Но не исключены и офлайн-продажи.
Неплохо обстоят дела у экспортеров, которые продают уникальную продукцию. Дыхательный тренажер на экспорт поставляет самарская компания "Самоздрав" - в пять стран Европы, Турцию, США, Канаду, Южно-Африканскую Республику.
Тренажер применяют для профилактики и лечения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, реабилитации после инсульта, инфаркта. За рубеж поставляется до 10 процентов произведенных тренажеров.
Соцсети разложили по полочкам
В 15 центрах непрерывного образования, связанных с ведущими творческими вузами страны, ежегодно бесплатно проходят курсы повышения квалификации 40 тысяч творческих работников и управленцев в сфере культуры.
Знания с доставкой в Телембу
Заведующая Кондинской сельской библиотекой в бурятском селе Телемба Наталия Михайлова - одна из тех, кто прошел дистанционное обучение в рамках нацпроекта.
"Такой опыт, - говорит она, - у меня впервые. Вначале было сложно, но потом втянулась - новое всегда интересно. И главное, пригодится в моей работе. То, чему учили несколько лет назад, устаревает сегодня стремительно. Надо постоянно учиться. Отставать нельзя!"
С этими словами согласна и заведующая модельной библиотекой "Центр чтения "Семейный меридиан" в Улан-Удэ Анна Калашникова.
Ей предложили поработать с командой Российской государственной библиотеки в рамках образовательного дистанционного курса "Библиотека нового поколения: внедрение изменений". Так что заведующая модельной библиотекой поучаствовала в обучении и как студентка, и как преподаватель.
"Наша библиотека выиграла конкурс по продвижению в соцсетях - возможно, поэтому меня и пригласили, - говорит Анна Калашникова. - Рассказала о нашем опыте и опыте коллег. Поделилась наблюдениями: как сделать библиотеку нескучной и офлайн, и онлайн. После моей лекции многие коллеги подписались на наш аккаунт, стали общаться".
Вообще, по словам Анны Калашниковой, такое обучение в рамках национального проекта - сплошная польза и радость. Знания с доставкой на дом. "Сейчас в библиотеки часто приходят специалисты из других сфер деятельности. Это неплохо - каждый привносит что-то свое. Но эти образовательные курсы помогают им быстрее освоить специфику библиотечного дела. Чем плохо?!"
Онлайн-курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта работники культуры и искусства Бурятии проходят уже третий год. В позапрошлом году - 104 работника, в прошедшем - 199. В нынешнем году за новыми знаниями отправятся уже 306 человек.
На заявки министерства культуры Бурятии уже откликнулись Петербургский, Московский, Пермский, Челябинский и Казанский госинституты культуры, Московская госакадемия хореографии, Академия хорового искусства имени Попова, а также Ленинка - Российская государственная библиотека.
- Конечно, время не стоит на месте. Новый ритм, новые модели и технологии, важно использовать новшества в своей работе, - отмечает министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева. - Требования к уровню квалификации растут - надо осваивать инновационные методы решения своих профессиональных задач.
Бондари расширяют границы
Как продвигать свою библиотеку в соцсетях? Галина Ступникова тоже обучалась этому на курсах в рамках нацпроекта "Культура".
Она руководит библиотекой в тамбовском райцентре Бондари. Специалисты Краснодарского института повышения квалификации за две недели открыли Галине Николаевне и ее коллегам множество секретов и технических хитростей: как вести аккаунты в Instagram и "ВКонтакте", как продвигать чтение в Сети, как работать с хештегами, наконец.
- Хештеги мне понятны, - смеется Ступникова. - Библиотекари любят все систематизировать, расставлять по полочкам. Всякий, кто постоянно работает с библиографическим указателем, легко усвоит и "метки", и "ссылки".
Бондарская библиотека уже шесть лет ведет активные аккаунты в "Одноклассниках", "Фейсбуке" и на YouTube.
В одной соцсети чаще сидят пенсионеры, в другой - люди среднего возраста. Те и другие радостно участвуют в онлайн-встречах с писателями, обсуждениях книг и даже "стримах" (этому Ступникову научил сын-семиклассник), которые организует библиотека.
Аудиторией районной библиотеки стали читатели со всей России и даже из других стран. Книжные новости из Бондарей читают в болгарском городе-побратиме Сунгурларе. Подписчики присылают в подарок свои монографии и книги из личных собраний.
Да что там - Ступникова, как продвинутый пользователь, кроме библиотечного сайта модерирует и сайт районной администрации. О ближайших планах говорит деловито: "В ВК и Instagram сидит молодежь, которой надо прививать любовь к литературе. Хочется, чтобы наши дети читали не только короткие посты и комментарии к видео. Еще TikTok надо освоить".
Жаль только, говорит Галина Ступникова, что активность в соцсетях не идет в зачет их работы. Посещаемость сайта учитывается, а все, что мы делаем в "пабликах", - нет".
Но это же, наверное, дело поправимое?
Кефир из одуванчика и сибирская картошка
И все это благодаря сотрудничеству генетиков, биологов, аграриев и производителей продуктов питания. В рамках нацпроекта "Наука" они успешно разрабатывают технологии, позволяющие увеличить полезные свойства продуктов и продлить их срок годности.
В 2021 году ученые уже запатентовали несколько разработок, которые в ближайшее время смогут быть использованы в реальном производстве. И появятся на нашем столе.
Ешь и не толстеешь
Ученые Белгородского государственного университета придумали, как создать и вкусные, и полезные продукты. И уже запатентовали технологии производства десертов, повышающих иммунитет и выносливость, а также уникального майонезного соуса.
Первый патент белгородские ученые получили на технологию производства сладостей, от которых невозможно располнеть. Готовят их на основе смоквы - разновидности пастилы. Для этого берут фрукты, богатые пищевыми волокнами, - яблоки, айву, сливы. Полезным такой десерт делает сухой экстракт эхинацеи. Вещества, которые входят в его состав, полезны для профилактики онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Второй патент белгородские ученые получили совместно с профессором Александром Кролевцом из Регионального открытого социального института Курска. Они предложили технологию производства десерта, повышающего выносливость и иммунитет. Для этого в лакомство кладут не сахар, а аралию маньчжурскую. Такие десерты полезны людям с больной эндокринной системой.
А следующая разработка позволит кардинально изменить рынок популярных майонезных соусов. Ученые предложили производить майонез на основе аквафабы - вязкой жидкости, которая готовится после отваривания бобовых. Соль, сахар, растительное масло, яблочный уксус и горчица тоже присутствуют в рецептуре полезного майонеза. А вот яичных компонентов, которые вредны аллергикам, как раз нет.
"Для повышения биологической ценности продуктов мы обогащаем их состав наноструктурированными сухими экстрактами прополиса, крапивы и гуараны", - говорит один из разработчиков технологии, завкафедрой технологии продуктов питания университета Нина Мячикова.
Запатентовали белгородские ученые и технологию обогащения кефира экстрактом одуванчика. Это позволяет сделать продукт более эффективным антиоксидантом. А его любителям - быстрее снижать вес.
Все эти продукты уже нельзя считать обычной едой: для тех, кто их выберет, они станут в том числе и лекарством.
"Аленку" едят в июле
В Омском аграрном научном центре в рамках национального проекта "Наука" разрабатывают новые сорта картофеля. Они не только адаптированы к условиям сибирского лета, но и устойчивы к болезням. Это уже доказано лабораторными испытаниями.
Сегодня на полях нашей страны выращивают в основном немецкие и голландские сорта картофеля. По данным Россельхознадзора, в прошлом году доля сортов иностранной селекции составила более 87 процентов. Задача ученых - обеспечить наш рынок сортами российской селекции.
"Мы работаем над созданием раннеспелых столовых сортов, которые обладают высокими кулинарными качествами, отличной урожайностью и подходят для механизированной уборки и фасовки", - рассказал "РГ" завотделом картофеля Омского аграрного научного центра Александр Черемисин.
В производстве ученых находятся десять новых сортов картофеля. Гордость омских селекционеров - сорт "Алена" с высокой товарностью клубней. Он уже районирован в четырех регионах России. Он отличается скороспелостью - собирать урожай можно уже в июле. А сорт "Хозяюшка" характеризуется и повышенным содержанием крахмала. Еще одна новинка - сорт "Вечерний Омск". Он проходит госиспытания.
"Для создания высококачественного семенного материала мы создали лабораторию микроклонального размножения", - сообщил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.
За два года по нацпроекту центру выделено более 6 миллионов рублей из федерального бюджета. Ученые реконструировали теплицу, которая позволяет получать мини-клубни. Закуплено оборудование, необходимое для сохранения и размножения растений в пробирках. В этом сезоне на экспериментальные поля выйдет новая техника, в том числе трактор минского завода и высокоточная картофелесажалка "Колнаг".
Следующий этап работы - размножение материала в полевых питомниках. Планируется модернизация хранилищ. Это позволит научному центру увеличить площадь возделывания картофеля до 100 гектаров. И производить элитный семенной материал до 2,5 тысячи тонн.