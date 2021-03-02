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02.03.2021 21:14
Рубрика: Общество

Что доктор прописал

Как нужно питаться после прививки от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Мы продолжаем отвечать на вопросы о COVID-19, тестировании и вакцинации. Сейчас нас часто спрашивают, какие анализы сделать перед и после прививки, а также, можно ли ввести вакцину в преддверии Великого поста.
Питаться надо правильно всегда, а не только перед прививкой. Фото: Evgenyatamanenko / Istock Питаться надо правильно всегда, а не только перед прививкой. Фото: Evgenyatamanenko / Istock
Питаться надо правильно всегда, а не только перед прививкой. Фото: Evgenyatamanenko / Istock

Скоро начинается Великий пост. А можно в это время прививаться? Говорят, для того чтобы вакцина нормально сработала, нужно есть побольше мяса и других белков. Это так?

"Для того чтобы сформировать хороший поствакцинальный иммунитет, требуется усиление активности иммунной системы, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Эта повышенная активность сопровождается повышенным метаболизмом, требующим дополнительных источников энергии и субстратов для биосинтеза. Источником всего этого является пища. Ряд витаминов (A, B6, B12, фолиевая кислота, C, D и E) и микроэлементов (цинк, медь, селен, железо) играют ключевую роль в поддержке иммунной системы человека.

Другие важные питательные вещества, включая аминокислоты и жирные кислоты, не менее значимы.

Представляется весьма вероятным, что люди с недостаточным потреблением ряда основных питательных веществ будут демонстрировать неоптимальные иммунные ответы, поэтому, чтобы получить лучший поствакцинальный иммунный ответ, было бы разумно потреблять достаточное количество основных питательных веществ".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Лучше всего с этой целью придерживаться рациона, состоящего из разнообразных продуктов как растительного, так и животного происхождения.

Это все соответствует общепринятым рекомендациям по здоровому питанию, отметил эксперт.

"Помимо учета прямого воздействия питания на иммунную систему, многие растительные продукты, клетчатка и ферментированные продукты играют роль в создании и поддержании здоровой микробиоты, которая также помогает поддерживать иммунную систему в функционально активном состоянии", - добавил Михаил Каган.

Почему при сдаче теста на COVID-19 у меня потребовали паспорт и сведения о месте работы?

"ПЦР-тест нельзя сдать анонимно. У человека обязательно просят представить паспортные данные, место регистрации, фактического проживания и работы. Все лаборатории, которые выполняют тесты на коронавирус, обязаны сообщать о положительных результатах (то есть когда вирус обнаружен) в Роспотребнадзор", - ответил "РГ" медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

Если в результате теста обнаружены антитела класса IgG, значит ли это, что я полностью защищен от заражения COVID-19?

"Сейчас нет ни одного нормативного документа, в котором был бы указан "защитный" уровень антител в крови. То есть тот, при котором риск заболеть в клинически выраженной форме практически отсутствует, - предупреждает Дмитрий Денисов. - Лабораторная служба "Хеликс" с одним из ведущих медицинских вузов России реализует исследовательский проект по изучению сроков появления IgG-антител и изменения их концентрации в различные периоды после перенесенного заболевания.

Так что этот вопрос пока только изучается".

Почему иногда тест на антитела, выполненный после вакцинации, не показывает их наличия?

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов. Самые "сильные" с точки зрения ответа иммунной системы человека - нуклеокапсидный (nucleocapside) и спайковый (spike) антигены, - пояснил главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро - Сибирь" инфекционист Андрей Поздняков. - Для их выявления используется два вида лабораторных исследований. Наличие в организме антител класса IgG к каждому из этих антигенов - показатель перенесенного COVID-19. К каждому из антигенов вырабатывается специфичный тип иммуноглобулинов G. COVID-19 еще малоизученная инфекция, поэтому до сих пор неясны многие ее проявления. Например, у части пациентов, перенесших COVID-19, обнаруживаются только антитела к спайковому антигену, у других пациентов - к обоим. Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену. Почему? Иммунная система разных людей избирательно реагирует выработкой антител на антигены SARS-CoV-2. Наличие специфических антител класса IgG в любом случае является маркером приобретенного иммунитета к данной инфекции. Независимо от того, к какому из антигенов (S или N) имеются антитела".

Лаборатории обязаны передавать сведения о положительных результатах тестов на коронавирус в Роспотребнадзор. Фото: ЕРА
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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