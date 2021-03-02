Новости

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 21:54
Рубрика: Общество

Самая сильная

Ангелина Гаранина победила страшную болезнь и потеряла ногу, а теперь учится в университете и выходит на подиум
Текст: Татьяна Тюменева ( Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Сейчас в Москве проходят соревнования по кибатлетике, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Используя технические средства реабилитации, они показывают, как можно обслуживать себя самому, трудиться, заниматься домом. 4 марта среди участников будет 21-летняя Ангелина Гаранина, будущий психолог, студентка Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Вместо правой ноги у Ангелины - бионический протез.
Ангелине было всего 12 лет, когда она приняла самостоятельное решение: с ногой придется расстаться... Фото: из личного архива Ангелины Гараниной Ангелине было всего 12 лет, когда она приняла самостоятельное решение: с ногой придется расстаться... Фото: из личного архива Ангелины Гараниной
Ангелине было всего 12 лет, когда она приняла самостоятельное решение: с ногой придется расстаться... Фото: из личного архива Ангелины Гараниной

Девушка не скрывает его и свободно носит шорты и короткие юбки. И на подиум на конкурсе красоты вышла в короткой юбке. Девять лет назад Ангелине ампутировали ногу. Диагноз звучал похоронным звоном: саркома правого бедра. Шансы - ничтожны. Но Ангелина победила - и болезнь, и саму себя.

В Астрахани разработали инвалидное кресло, управляемое смартфоном

Когда онкологи еще только поставили диагноз, она долго размышляла о том, почему это случилось именно с ней. "Потому что я самая сильная в нашей семье и все выдержу. Другим бы это испытание было не по силам", - сделала вывод девочка, которой тогда было всего двенадцать. И когда врачи стали настаивать на ампутации, приняла поистине взрослое решение: с ногой придется расстаться.

Так для Ангелины началась жизнь вторая. До нее была жизнь первая - счастливое детство в Бишкеке. Любящая семья - мама, папа, две дочери. Геля отлично училась в школе, твердо шла на "золото". Увлекалась танцами, танцы стали ее страстью. Русские, киргизские, классические. Судьба, казалось, преподнесла ей подарок: умную и красивую девочку выбрали ведущей детской телевизионной программы "Солнечный круг".

Задумываясь о будущем, Ангелина видела себя то актрисой, то стоматологом. Но вдруг начало болеть правое колено. Медики положили на ногу гипсовую шину, а на следующий день Геля сломала эту же ногу выше колена. Доктора заговорили о патологическом переломе и остеопорозе. Девочку положили в больницу, "на растяжку", где она и пролежала месяц. Состояние становилось все хуже. Была сделана компьютерная томограмма. Ее результат, казалось, перечеркивал жизнь: саркома с переломом. Медики развели руками.

Ангелину были готовы принять на лечение специалисты НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Вместе с родителями Ангелина вылетела в Петербург: для лежачей девочки потребовалось три места. Сидеть она уже не могла. Деньги на лечение в Бишкеке собирали всем миром, Ангелина очень благодарна людям, которые ее тогда поддержали.

Началось лечение. Химиотерапия, во время которой стригут "под ноль". Потом ампутация. В ее жизни появились костыли, а затем инвалидная коляска (это уже потом она встанет на протез, а тогда, перед операцией, она просила врачей, чтобы отняли ногу так, чтобы все-таки возможно было протезирование). Опять химиотерапия, доделать которую не удалось: организм не выдержал. От препаратов произошел анафилактический шок, и девочка попала в реанимацию. За время лечения Геля и ее папа получили российское гражданство, что позволило сделать бесплатным само лечение (семья к тому времени вынуждена была продать все, что имела, чтобы оплатить медицинские процедуры).

Жизнь третья, после лечения, началась не очень-то весело: на инвалидной коляске, которую девочка сразу невзлюбила. Она хотела ходить, танцевать - на своих ногах, пусть и на протезе. Но вот появился протез, обычный протез. Носить его долго было мучением.

Ангелина снова приняла взрослое решение: закончить, причем очно, родную школу в Бишкеке. Ходила в школу, держась за подругу. Боялась, что искусственное колено при ходьбе вывернется.

- Оно и выворачивалось. Приходилось останавливаться, "подкручивать коленку", то есть подгонять детали протеза. А одноклассники меня хорошо встретили, словно и не было года, проведенного в петербургской больнице. Сказали: "О, теперь снова есть у кого списывать!" - смеется Геля.

Ангелина училась и училась, чтобы нагнать пропущенное, чтобы окончить школу вместе со своим классом. И снова уверенно шла на золотую медаль. Это была ее мечта, воплощения которой она добивалась. Золотую медаль она получила, стоя на костылях. Потому что перед последним звонком упала на улице, трубка протеза согнулась, а остаток кости вошел в мягкие ткани. На костылях же ходила сдавать экзамены в петербургский университет.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Жизнь четвертая: учеба в университете, жизнь на два города - Бишкек, где живут мама с сестрой, и Петербург, где папа со своей новой семьей. И новый, бионический современный протез, стоящий несколько миллионов рублей, средства на который собирал один из крупнейших благотворительных фондов России.

- Учусь на психолога. После больницы твердо решила стать врачом, ведь я уже столько знала о медицине, о труде врача. Грезила медициной. Но на комиссии при переосвидетельствовании на инвалидность меня отговорили: мол, зачем тебе, работа врача требует физической нагрузки, тебе не потянуть. Жалею, что послушала, - говорит Ангелина и добавляет, что в будущем планирует защищать дипломную работу по реабилитации онкобольных. А потом будет искать вакансию клинического психолога, чтобы все-таки работать в медицине, в сфере реабилитации.

Ангелина ведет свой блог в соцсетях, постоянно отвечает на вопросы тех, кто еще в начале пути, кому предстоит химиотерапия, протезирование. "Главное - верить в свои силы. Я когда еще только села в инвалидное кресло, мне кто-то сказал, что это все, что ходить больше никогда не буду. Я - сама себе: "Как это? Такого не может быть! Я буду ходить, я все для этого сделаю", - объясняет она. А многие знакомые, с которыми она общалась годами, даже не подозревали, что у девушки не своя нога, а сложнейшее устройство с внешним источником питания.

Ангелина показывает журналистам "РГ" свой протез, которым очень гордится, и поясняет, вот эту накладку сделали на 3D-принтере, а колено сейчас у нее "не свое", так как "свое" отдано на регулярно положенное сервисное обслуживание. Кстати, Ангелина отлично преодолела винтовую лестницу в петербургском парадном, в котором находится редакция.

Ангелина не стесняется своего протеза. Фото: из личного архива Ангелины Гараниной

- Мне так на комиссии по переосвидетельствованию и сказали, что раз я такая активная, отлично хожу, то мне не положена даже вторая группа инвалидности, и перевели на третью, "приравняв" к тем инвалидам, у которых не хватает пальца. Но главное - мне не прописали протез бионический, мотивировав тем, что у меня оставшаяся кость на пару сантиметров короче, чем для него требуется. И что, согласно документам, поэтому я не смогу освоить такой протез. Я им: так я освоила и пять лет хожу на таком протезе! А они мне снова, что по документам - не положено. Что могу претендовать только на протез обычный, ходить на котором, когда он у меня был, пытка. Но если я хожу, а по документам ходить не должна, значит, проблема не во мне, а в документах, в них должен быть предусмотрен индивидуальный подход, - считает Ангелина.

Средства на имеющийся бионический протез собирались благотворительным фондом, но фонд помогает только детям. Ангелина - уже взрослая. Срок эксплуатации протеза - шесть лет, пять из них почти прошли.

- Это тоже страх, страх остаться без нормального протеза. Обычный мне не подходит, с ним я буду вынуждена сузить свой мир до квартиры и ближайшего магазина, до которого смогу дойти только с посторонней помощью. У меня хотят отнять жизнь, за которую я столько боролась, - говорит девушка.

О личном женском счастье Ангелина пока не задумывается. Главное для нее - учеба и мечта помогать тем, кто только в начале пути борьбы с онконедугом.

Комментарий

По закону и по совести

Редакция "РГ" обратилась за разъяснениями в Главное бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы) по Санкт-Петербургу. И получила ответ за подписью руководителя - главного эксперта по МСЭ Александра Абросимова, в котором говорится, что "решение в части определения рекомендованных технических средств реабилитации было вынесено на основании имеющихся показаний и противопоказаний, выявленных в результате МСЭ и в соответствии с действующим приказом Минтруда России "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации". Грубо говоря: культя Ангелины не того размера, как требуют документы. А раз так - Ангелине хороший современный протез не положен. Все по закону.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март