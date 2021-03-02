Как правильно оформить отношения при совместной аренде жилья

Все больше арендаторов готовы жить с соседями, но этот способ сэкономить таит в себе множество нюансов.

Опасно подселяться к уже имеющимся жильцам, лучше найти соседа и уже вместе с ним - квартиру. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Правила деления

Жилье в складчину снимает в основном холостая молодежь в больших городах, чаще всего им достаются многокомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры - самый доступный вариант, но собственникам проще сдать их одиночным нанимателям и семьям.

Арендные ставки при коллективном найме на 10-15% выше, чем при единоличном (или одной семьей), рассказывает замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Самый безопасный способ - это найти сначала соседа для совместного найма и только потом вместе арендовать квартиру. Намного опаснее подселяться в квартиру к уже имеющимся жильцам. Делать это нужно строго официально. То есть знакомиться с уже имеющимися арендаторами, а потом просить пригласить владельца квартиры для внесения данных нового жильца в договор. Заодно в этом договоре можно будет посмотреть, сколько людей числятся жильцами в квартире. Чтобы уже после переезда не обнаружить себя в общежитии, где на ночь из шкафов достают раскладушки.

Не всегда совместная аренда предусматривает наем комнаты с соседями, это может быть и проживание с собственником жилья. Такие предложения есть на рынке. Хотя наниматели считают его менее комфортным, а собственники устанавливают среднерыночную стоимость и не делают скидок. Поэтому экономической выгоды в таком варианте нет.

Тайное станет явным

Желающие обойти повышенную арендную ставку для совместных нанимателей могут снять квартиру вроде бы только для себя, а остальные вселяются без оповещения собственника. Закончиться такая история может плачевно. Новый жилец окажется на улице после того, как однажды встретит хозяина квартиры. Субаренда не нравится владельцам жилья, поэтому частенько выселяются не только "тайные", но и все остальные жильцы. Гораздо реже собственники соглашаются "принять" нового квартиранта и вписать его в договор. Такие исключения скорее делаются, если у кого-то из молодых людей появляется пара.

Один за всех

Совместная аренда оформляется стандартным договором. "Обычно только один жилец выступает ответственным квартиросъемщиком, остальные обозначаются как проживающие в квартире", - говорит Оксана Полякова. На практике "ответственный" наниматель - это не пустой звук. Чаще всего кому-то одному приходится брать на себя коммуникации с владельцем квартиры, урегулирование споров, решение бытовых вопросов и оплату. Стандартной является ситуация, когда при совместной аренде один жилец собирает со всех деньги и передает их арендодателю. Собственник заинтересован в получении всей суммы за квартиру и не готов собирать их покомнатно, отмечает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

Заключить договор найма жилого помещения с несколькими нанимателями закон не запрещает, говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. В этом случае каждый несет ответственность за себя. Это касается своевременной оплаты и сохранности имущества. Но этот способ распространен намного меньше.

Поэтому предпочтение при сдаче квартиры отдается не случайным людям, а тем, кто готов поручиться за соседа: братьям, сестрам, друзьям.