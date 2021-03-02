Новые знания, в том числе и по соцсетям, получают библиотекари из самых разных российских городов и весей по федеральной программе "Творческие люди" национального проекта "Культура".

В 15 центрах непрерывного образования, связанных с ведущими творческими вузами страны, ежегодно бесплатно проходят курсы повышения квалификации 40 тысяч творческих работников и управленцев в сфере культуры.

Знания с доставкой в Телембу

Заведующая Кондинской сельской библиотекой в бурятском селе Телемба Наталия Михайлова - одна из тех, кто прошел дистанционное обучение в рамках нацпроекта.

"Такой опыт, - говорит она, - у меня впервые. Вначале было сложно, но потом втянулась - новое всегда интересно. И главное, пригодится в моей работе. То, чему учили несколько лет назад, устаревает сегодня стремительно. Надо постоянно учиться. Отставать нельзя!"

С этими словами согласна и заведующая модельной библиотекой "Центр чтения "Семейный меридиан" в Улан-Удэ Анна Калашникова.

Ей предложили поработать с командой Российской государственной библиотеки в рамках образовательного дистанционного курса "Библиотека нового поколения: внедрение изменений". Так что заведующая модельной библиотекой поучаствовала в обучении и как студентка, и как преподаватель.

"Наша библиотека выиграла конкурс по продвижению в соцсетях - возможно, поэтому меня и пригласили, - говорит Анна Калашникова. - Рассказала о нашем опыте и опыте коллег. Поделилась наблюдениями: как сделать библиотеку нескучной и офлайн, и онлайн. После моей лекции многие коллеги подписались на наш аккаунт, стали общаться".

Вообще, по словам Анны Калашниковой, такое обучение в рамках национального проекта - сплошная польза и радость. Знания с доставкой на дом. "Сейчас в библиотеки часто приходят специалисты из других сфер деятельности. Это неплохо - каждый привносит что-то свое. Но эти образовательные курсы помогают им быстрее освоить специфику библиотечного дела. Чем плохо?!"

Онлайн-курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта работники культуры и искусства Бурятии проходят уже третий год. В позапрошлом году - 104 работника, в прошедшем - 199. В нынешнем году за новыми знаниями отправятся уже 306 человек.

На заявки министерства культуры Бурятии уже откликнулись Петербургский, Московский, Пермский, Челябинский и Казанский госинституты культуры, Московская госакадемия хореографии, Академия хорового искусства имени Попова, а также Ленинка - Российская государственная библиотека.

- Конечно, время не стоит на месте. Новый ритм, новые модели и технологии, важно использовать новшества в своей работе, - отмечает министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева. - Требования к уровню квалификации растут - надо осваивать инновационные методы решения своих профессиональных задач.

Бондари расширяют границы

Как продвигать свою библиотеку в соцсетях? Галина Ступникова тоже обучалась этому на курсах в рамках нацпроекта "Культура".

Она руководит библиотекой в тамбовском райцентре Бондари. Специалисты Краснодарского института повышения квалификации за две недели открыли Галине Николаевне и ее коллегам множество секретов и технических хитростей: как вести аккаунты в Instagram и "ВКонтакте", как продвигать чтение в Сети, как работать с хештегами, наконец.

- Хештеги мне понятны, - смеется Ступникова. - Библиотекари любят все систематизировать, расставлять по полочкам. Всякий, кто постоянно работает с библиографическим указателем, легко усвоит и "метки", и "ссылки".

Бондарская библиотека уже шесть лет ведет активные аккаунты в "Одноклассниках", "Фейсбуке" и на YouTube.

В одной соцсети чаще сидят пенсионеры, в другой - люди среднего возраста. Те и другие радостно участвуют в онлайн-встречах с писателями, обсуждениях книг и даже "стримах" (этому Ступникову научил сын-семиклассник), которые организует библиотека.

Аудиторией районной библиотеки стали читатели со всей России и даже из других стран. Книжные новости из Бондарей читают в болгарском городе-побратиме Сунгурларе. Подписчики присылают в подарок свои монографии и книги из личных собраний.

Интернет-аудиторией библиотеки из Бондарей стала уже вся страна. Книжные новости читают и в болгарском городе-побратиме Сунгурларе

Да что там - Ступникова, как продвинутый пользователь, кроме библиотечного сайта модерирует и сайт районной администрации. О ближайших планах говорит деловито: "В ВК и Instagram сидит молодежь, которой надо прививать любовь к литературе. Хочется, чтобы наши дети читали не только короткие посты и комментарии к видео. Еще TikTok надо освоить".

Жаль только, говорит Галина Ступникова, что активность в соцсетях не идет в зачет их работы. Посещаемость сайта учитывается, а все, что мы делаем в "пабликах", - нет".

Но это же, наверное, дело поправимое?