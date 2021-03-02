По данным Ростуризма, в кризисном 2020 году оборот туротрасли России упал на 60%, до 2,1 трлн рублей. Доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза. Помимо ставших недоступными большинства направлений выездного туризма, в Россию полностью прекратился поток иностранных туристов. В 2020 году по стране путешествовали около 22 млн человек, в прежние годы этот показатель был раза в два больше.

Спрос на поездки по России будет расти, туроператоры расширяют географию туров и ставят чартеры, чтобы сделать доступнее разные направления. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Чтобы поддержать внутренний туризм в 2021 году, Ростуризм продолжит запущенную еще в 2020-м программу туристического кешбэка. Ведомство готовит к запуску новые направления туризма, среди которых ремесленный и железнодорожный туризм.

Туроператоры также перестраиваются на внутренние направления, расширяют географию туров и ставят чартеры. В 2021 году спрос на поездки по России будет расти, ранние бронирования туров на летний сезон уже превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 15%, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В результате в этом году внутренний турпоток вполне может вернуться к показателям 2019 года и даже превысить их, если не будут вводиться новые ограничения. По данным опросов, в поездках по России заинтересованы около 41,6 млн человек.