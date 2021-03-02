Новости

Оплата лицом появится на всех станциях московского метро до конца года 18:58
Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе на ЧМ по сноуборду 18:53
Опрос: Горбачев думал о благе страны, но совершал тактические просчеты 18:51
Матвиенко поздравила Горбачева с юбилеем 18:27
Чемпион Олимпиады-80 Блинов найден мертвым в Подмосковье 18:08
Вопросы экологии планеты и устойчивого развития обсудят в Санкт-Петербурге 18:08
Назван состав мужской сборной на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе 17:31
Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года 17:29
В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
В Роспотребнадзоре заявили, что Россия еще не прошла первую волну COVID-19 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 18:31
Рубрика: Экономика

Путешествуем по стране

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
По данным Ростуризма, в кризисном 2020 году оборот туротрасли России упал на 60%, до 2,1 трлн рублей. Доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза. Помимо ставших недоступными большинства направлений выездного туризма, в Россию полностью прекратился поток иностранных туристов. В 2020 году по стране путешествовали около 22 млн человек, в прежние годы этот показатель был раза в два больше.
Спрос на поездки по России будет расти, туроператоры расширяют географию туров и ставят чартеры, чтобы сделать доступнее разные направления. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Чтобы поддержать внутренний туризм в 2021 году, Ростуризм продолжит запущенную еще в 2020-м программу туристического кешбэка. Ведомство готовит к запуску новые направления туризма, среди которых ремесленный и железнодорожный туризм.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Корпорация "Туризм.РФ" профинансирует создание инфраструктуры на Дальнем Востоке

Туроператоры также перестраиваются на внутренние направления, расширяют географию туров и ставят чартеры. В 2021 году спрос на поездки по России будет расти, ранние бронирования туров на летний сезон уже превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 15%, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В результате в этом году внутренний турпоток вполне может вернуться к показателям 2019 года и даже превысить их, если не будут вводиться новые ограничения. По данным опросов, в поездках по России заинтересованы около 41,6 млн человек.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир