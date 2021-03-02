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02.03.2021 18:42
Рубрика: Экономика

Как влияли эпидемии на экономику

Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Пандемия COVID-19 не первая в истории человечества. Болезни уносили жизни людей, наносили ущерб экономике. Последствия в каждом случае были разные, но всегда дорожало зерно и человеческий труд.
Зерно всегда было одним из главных барометров кризиса. И всегда дорожало. Фото: Reuters

Юстинианова чума (от имени Византийского императора Юстиниана) в 540-550-е годы убила от 25 до 100 млн человек во всем мире. Главным экономическим последствием эпидемии стал сначала резкий рост цен на зерно, потом такое же резкое его падение из-за снижения спроса. Считается, что эти события спровоцировали дальнейшее падение налогов, девальвацию денег и подорожание рабочей силы. В последующие полтора века империя потеряла более половины своей территории.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Чума ("Черная смерть") убила в 1347-1351 годах в Европе 69 млн человек. В результате эпидемии опять резко подорожало зерно - вплоть до 300%, а также снова выросла стоимость рабочей силы. Но если цены на зерно упали через 20-30 лет, то человеческий капитал дорожал еще целое столетие.

Испанский грипп, или "испанка", в 1918-1919 годах унес жизни 50 млн человек, заболели им 500 млн. По различным оценкам, мировая экономика тогда потерял более 6,5% ВВП, зато опять выросла ценность человеческого капитала.

Атипичная пневмония (SARS) в 2003 г. оказалась смертельной лишь для тысячи человек, несмотря на изначальные опасения, а экономика Китая потеряла всего 2%, косвенный ущерб мировой экономике составил 30-100 млрд долл.

Экономика Макроэкономика Общество История

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