Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская - о судьбе автора в эпоху блогов и стриминга.

- Екатерина Эдуардовна, как бы Вы описали взаимосвязь авторского права и технологий?

- За более чем 300 лет своей истории авторское право постоянно менялось под воздействием технологий. Как система общеобязательных норм авторское право возникло в связи с появлением и распространением способа массового тиражирования произведений: до изобретения печатного станка законодатель не задумывался о нуждах творцов. Дальнейшее развитие авторского права тоже зачастую было спровоцировано появлением новых способов создания и использования результатов творческой деятельности. Так, при принятии Бернской конвенции ее инициаторы договорились каждые десять лет пересматривать нормы для учета новых технологий. Они держали свое слово вплоть до 1971 года, когда было принято решение не "латать" старый текст, а принимать отдельные акты: так появились Договор ВОИС по авторскому праву, Пекинский и Марракешский договоры.

Главные проблемы в авторском праве вызваны тем, что технические возможности вступают в противоречие с юридическими дозволениями. Бернскую конвенцию, созданную более чем 150 лет назад, критикуют за устаревший понятийный аппарат и правила, неприменимые в виртуальной среде. Но несмотря на эти недостатки, национальные законы базируются именно на этом международном акте.

- И все же законодательство как-то адаптируется к новой технологической реальности. За счет чего это происходит?

- Современное авторское право формировалось в эпоху, когда использовать произведение можно было двумя способами: воспроизвести и исполнить, остальное - распространение, импорт, прокат, показ и т.п. - просто вариации этих способов. Однако следует помнить, что источники права - это не только законы, но и обычаи делового оборота и прецеденты, так что в модернизации подходов к авторскому праву могут участвовать не только законодатели, со времен римского права руководствующиеся принципом Festina lente ("Поспешай медленно"), но и практики.

За прошедшее десятилетие выявилась еще одна проблема, связанная со стиранием юридических границ между пользователями и потребителями. Интернет сделал всех не только потенциальными правонарушителями, но и, что гораздо важнее, авторами. В современном поле оборота результатов творческой деятельности все сложнее отличить личное использование от профессионального, предпринимательского и даже просто приносящего доход, поскольку развиваются новые способы монетизации контента, которые сложно было даже представить в аналоговой среде. Эта проблема воспринимается особенно остро в связи с пандемическими ограничениями: "уйти в сеть" вынуждены даже традиционно офлайновые театры, музеи, декоративно-прикладное искусство.

- Какие события ключевым образом изменили правовой ландшафт в сфере интеллектуальной собственности за последнее десятилетие?

- Модернизация авторского права в мире и в России идет несколько разными путями, но тенденции очевидны: большую правовую "выгоду" последние десять лет получают из рук законодателя отнюдь не авторы, поиск идет в направлении расширения зоны свободного использования, устранения помех для деятельности "нетворческих" субъектов.

В 2014 году в России были введены открытые лицензии на произведения науки, литературы или искусства, в соответствии с которыми автор может предоставить право использования продукта неограниченному кругу лиц. Кроме того, от ответственности за нарушение авторских прав освободили информационных посредников, таких как цифровые платформы и социальные сети. Наконец, сомнительным с точки зрения интересов творцов выглядит разворот в подходах к праву на отзыв (отказ автора от обнародования произведения). Все эти шаги сделаны в интересах пользователей, но имеют "отложенный" эффект для авторов, и не всегда положительный.

Те же тенденции в мире: на европейском уровне пытаются усовершенствовать систему коллективного управления, решить проблему произведений-сирот, расширить возможности свободного использования для некоммерческих институций.

- Неужели авторы в последние годы только теряют права?

- Отдельные шаги предпринимаются и в интересах авторов. Среди них в первую очередь необходимо упомянуть введение самостоятельного смежного права театральных режиссеров. Ранее с введением в действие 4 части ГК РФ были уточнены правовые статусы продюсеров, публикаторов, работодателей, использующих наемный творческий труд и его результаты.

Например, до 2018 года театр мог запросто изменить постановку приглашенного режиссера после его отъезда. Да, на записи или при трансляции в телеэфире спектакль должен был быть неизменным, но в живом исполнении театр вполне мог сделать поправку на бюджет или чье-нибудь чувство прекрасного. Сейчас это невозможно, так как режиссер-постановщик пользуется правом на неприкосновенность постановки.

- Принесли ли авторам что-то цифровые технологии? Или их распространение на руку только "нетворческим" субъектам?

- Авторам полезны инструменты, способствующие учету и охране интеллектуальных прав, - от краудфандинговых площадок до технологий автоматической блокировки. Улучшение ситуации с пиратством в интернете можно отнести не только к судебным и просветительским победам и росту правосознания "интернавтов", но и к внедрению специальных средств защиты. Например, YouTube с 2007 года использует систему Content ID, позволяющую отслеживать внутри платформы контент, нарушающий авторские права. Продвинутый антипиратский функционал есть и у сервиса депонирования и управления интеллектуальными правами n"RIS. В целом цифровые сервисы от краудлендинговой платформы Co-Fi до плеера FONMIX или биржи IPEX оказали благотворное влияние на культуру обращения с интеллектуальными правами.

Существенным подспорьем в отстаивании законных интересов творцов стало постановление Пленума Верховного Суда о применении части 4 ГК РФ от 23 апреля 2019 года.

- Какие проблемы в сфере авторского права в России требуют корректировки законодательства?

Из проблем, которые только предстоит решить российскому законодателю, следует отметить правовой режим "сиротских" произведений и результатов творческой деятельности, отсутствующих на традиционном первичном рынке, но представляющих интерес для потенциальных пользователей.

Также в разработке находится проект изменений ГК РФ, касающийся возможности выделения долей в общем интеллектуальном праве. Острым остается вопрос о несоответствии практики использования объектов творческих прав в цифровой среде требованиям заключения договоров в письменной форме с собственноручной подписью правообладателя. А какие еще технологические вызовы ждут рынок творческих прав, предсказать трудно. Можно лишь с уверенностью утверждать, что они нас ждут в ближайшее время.