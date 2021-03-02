Как заработать на кредитной карте

Кредитная карта - потенциально опасный инструмент, который может завести в непосильные долги, но в твердых и дисциплинированных руках она принесет пользу своему владельцу.

Проценты по кредитным картам очень высокие, они колеблются около отметки 20% годовых, поэтому с расходами по этим картам нужно быть очень осторожным и оценить свои возможности вовремя погашать долг, если придется выйти за пределы грейс-периода. Фото: nortonrsx / istock

Благодаря грейс-периоду (срок, в течение которого проценты не начисляются, он может быть как 30, так и 60 дней) можно пользоваться деньгами банка в пределах лимита, пока личные средства лежат на депозите. Перед истечением беспроцентного периода нужно снять деньги со вклада и погасить долг перед банком. Так вы сможете получить небольшой доход от вклада и не получить лишних процентов по кредитной карте. Удобнее всего для таких операций использовать депозиты с возможностью снятия средств без потери процентного дохода.

Карту и депозит не обязательно открывать в одном банке, можно использовать Систему быстрых платежей для межбанковских переводов, они бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц вне зависимости от банка получателя и отправителя.

Эта схема будет работать только в том случае, если вы неукоснительно соблюдаете все сроки. В обратном же случае есть риск потерять больше, чем заработаете, проценты по кредитным картам очень высокие, они колеблются около отметки 20% годовых.

Также банк может снимать ежемесячный или ежегодный платеж за обслуживание карты, который зависит от конкретной программы. Кроме того, очень часто у кредитных карт существует комиссия за снятие наличных в банкомате, поэтому стоит внимательно изучить все нюансы перед заключением договора, напоминает директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

Благодаря грейс-периоду можно пользоваться деньгами банка в пределах лимита, пока личные средства лежат на депозите. Перед истечением беспроцентного периода (он может быть как 30, так и 60 дней) нужно снять деньги со вклада и погасить долг перед банком

И только в последнюю очередь надо обращать внимание на то, какой кешбэк (возврат части денег за покупки или бонусные мили) обещает банк по карте. Перед оформлением карты важно несколько раз продумать свой бюджет, убедиться в регулярности доходов и оценить свои возможности вовремя погашать долг, если придется выйти за пределы грейс-периода, советует Вениамин Каганов.

Когда еще может быть полезна кредитная карта

В особых ситуациях. Например, при совершении срочных или неожиданных трат, когда не хочется ждать зарплату (если нужно купить вещь со скидкой или авиабилеты по акции). Другой пример - кредитной картой весьма удобно оплачивать залог за бронь в отеле, аренду квартиры или машину. Процентов за это не будет, т.к. залог не списывается с карты, а временно блокируется, и можно заморозить деньги банка, а не свои, говорит руководитель управления кредитных карт "Тинькофф" Дарья Сербина.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков

Как карта отражается на кредитной истории

Кредитная карта - такое же обязательство, как и любой другой вид кредита. Информация о кредитной карте с указанием лимита кредитования (доступной суммы заемных средств) в обязательном порядке вносится в кредитную историю человека. И, как и по всем другим кредитам, сопровождается всеми отметками о том, как погашается долг. Кроме того, лимит по кредитной карте или текущая задолженность учитывается банками при расчете Показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Поэтому, даже если заемщик не использует кредитную карту, но по ней установлен лимит, ПДН уже будет не нулевым. Например, если лимит по карте 100 тысяч рублей, а среднемесячный доход 50 тысяч рублей, то оценка ПДН такого заемщика будет 20%, напоминает замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй, эксперт АРФГ Владимир Шикин. Чем выше ПДН, тем менее охотно банки одобряют заявки на кредиты.

Как увеличить кредитный лимит

Кредитный лимит по карте - это та сумма, которую может дать в долг банк. Она рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности клиента, его долговой нагрузки, которые выражаются в уровне персонального кредитного рейтинга (ПКР). Его рассчитывают бюро кредитных историй. На небольшие суммы банки легко одобряют кредитные карты практически любым заемщикам, но крупные суммы - только клиентам с высоким рейтингом. Если у человека он невысокий, ему следует умерить кредитные аппетиты и пробовать получить карту с небольшим лимитом. А по мере пользования такой картой и добросовестного исполнения обязательств контролировать, как растет ПКР, и рассчитывать на более выгодные условия, говорит Владимир Шикин. Но добиваться повышенного лимита следует лишь в том случае, если вы не склонны к спонтанным тратам.