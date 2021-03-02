Розовые розы, желтые тюльпаны, горные лаванды - охапки цветов понесут женщинам мужчины на 8 марта. А кто бы подсказал им, как цветы выбирать, сохранять, как их правильно дарить?

Кристина Бовина. Фото: Пресс-служба телеканала ОТР

- Очень люблю цветы. Люблю настроение, которое они дарят, ощущение весны, - говорит Кристина Бовина, автор и ведущая "Среды обитания" на телеканале ОТР, программы, в которой нам рассказывают, как правильно делать выбор в самых разных областях, начиная от выбора детского сада и до авокадо на прилавке супермаркета. Сегодня тема "Среды обитания", конечно же, цветы.

И ближайший выпуск, посвященный 8 Марта, для вас - особенный?

Кристина Бовина: Для меня каждый выпуск особенный. Программа начиналась с моей любознательности: прежде чем что-то выбрать, я изучаю вопрос досконально. Руководство канала поддержало мое предложение создать программу, в которой можно было бы научить зрителей по-новому смотреть на товар, не поддаваться на хитрости продавцов. Получить информацию из первых уст, от экспертов, которые прямо в студии снимают пробу с купленных в обычных магазинах продуктов, на глазах зрителей проверяют на прочность матрасы...

...и нюхают цветы.

Кристина Бовина: Да. Гостем в студии была флорист, объяснившая, как выбирать цветы, как сэкономить, покупая их, как продлить им жизнь, если цветы "устали". Получили слово врач-дерматолог, рассказавший, кому стоит быть осторожней с цветами, и те, кто собирает съедобные букеты.

Для вас самой тут было что-то полезное, новое?

Кристина Бовина: Я во всех программах нахожу полезное для себя. Однажды по чьей-то подсказке, чтобы цветы подольше сохранились, я положила в вазу аспирин - букет и 2 дня не простоял. Оказалось, аспирин полезен не всегда. Я не знала, что цветы и в букете надо обрезать, а в вазе менять воду ежедневно. Теперь, покупая цветы для школы, буду смотреть на бутоны, стебли, листья...

А почему иногда принято дарить четное количество цветов?

Кристина Бовина: Это условность, когда дарят букет, цветы в нем не считают. Но стоит подумать, будет ли удобно человеку, которому ты даришь букет, с ним ходить? Если вы знаете, что у него не будет возможности поставить букет в вазу, не лучше ли дарить корзину? Укрывать цветы надо и от мороза, и от солнца - но дарить без упаковки.

А если вы идете на день рождения к женщине и там будет ее мама?

Кристина Бовина: Покупайте букеты обеим дамам. Поздравляйте именинницу немного пройдя в дом. Правая рука вам - для объятий, букет держите в левой. И узнайте, какие цветы любят в этом доме.

А вам самой какие нравятся?

Кристина Бовина: Всегда разные. Сейчас смотрю в сторону пионов. Муж дарит мне цветы каждый месяц в день рождения сына - и именно пионы я хотела бы получить в следующий раз.

Авторитетно

Не мудрите

Наталья Земская, флорист

Покупая цветок, взгляните на него и представьте себе, что видите его в саду. О свежести тюльпанов говорят зеленоватые бутоны, свежесть роз определяют по зеленым лепесткам под бутоном, они должны смотреть вверх.

Выбирая цветы, не мудрите. Если вы не знаете, как выбрать цветы "под человека", выберите их под себя, купите то, что вам кажется красивым, весенним. Да, считается, что молодой девушке приятно получить в подарок нежный пастельный розовый букет, а даме в возрасте что-то более темное, контрастное, харАктерное. Но уверяю вас, простой охапке тюльпанов обрадуется любая женщина. Цветы никогда не будут причиной разочарования и расстройства.

Продлить жизнь увядающему цветку можно, обрезав его покороче и поставив на час в горячую воду. А можно на литр воды добавить столовую ложку водки - и это поднимет и совсем старые бутоны. Но ненадолго.

Противопоказания

Коварные ромашки

Карина Степкина, врач-дерматолог

Почти все цветы аллергенны, наиболее активны - ярко окрашенные, с интенсивным запахом, с широко раскрытыми бутонами, с большим количеством тычинок. Среди самых аллергенных - ромашки, лилии, гортензии, менее опасны петунии, орхидеи и розы. Аллергики должны избегать длительного контакта с цветами, стараться не находиться с ними в непроветриваемом помещении. Аллергическая реакция может развиваться и при соприкосновении кожи с цветком, после контакта аллергику надо помыть руки.

Экзотика

Некоторые букеты можно не только нюхать, но и есть. Фото: Ovbelov / iStock

Букет для борща

Илья Соловьев, владелец клубничной мастерской

Букеты бывают не только цветочные, но и овощные, фруктовые, ягодные, смешанные, какие захотите. Хозяйкам дарят букеты для борща, этакие суповые наборы, там морковь, картошка, свекла, лук, все красиво собрано, упаковано. В букетах из фруктов могут быть мандарины, виноград, сливы, яблоки. Тут важна гамма, она подбирается из разных оттенков плодов и получается прекрасная и съедобная композиция.

Мы у себя делаем букеты из клубники, по желанию - с шоколадом. Цена зависит от размера - в самом большом, L-букете, полтора килограмма ягод, в самом маленьком, S - полкило. Все нанизывается на шпажки, которые крепятся специальным скотчем, таким букетом нельзя размахивать. И держите его в холодильнике.