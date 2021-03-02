Лакомство, которое не полнит, и полезный майонез - уже не мечта гурмана, а продукты ближайшего будущего. Как и новые сорта картофеля. Они полностью адаптированы к условиям сибирского лета.

Белгородские ученые получили патент на технологию производства сладостей, от которых невозможно располнеть. Готовят их на основе смоквы - разновидности пастилы. Для этого берут фрукты, богатые пищевыми волокнами, - яблоки, айву, сливы. Полезным такой десерт делает сухой экстракт эхинацеи. Такие вещества, как железо, кальций, селен и кремний, которые входят в его состав, делают лакомство полезным для профилактики онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Фото: Предоставлено пресс-службой НИУ "БелГУ"

И все это благодаря сотрудничеству генетиков, биологов, аграриев и производителей продуктов питания. В рамках нацпроекта "Наука" они успешно разрабатывают технологии, позволяющие увеличить полезные свойства продуктов и продлить их срок годности.

В 2021 году ученые уже запатентовали несколько разработок, которые в ближайшее время смогут быть использованы в реальном производстве. И появятся на нашем столе.

Ешь и не толстеешь

Ученые Белгородского государственного университета придумали, как создать и вкусные, и полезные продукты. И уже запатентовали технологии производства десертов, повышающих иммунитет и выносливость, а также уникального майонезного соуса.

Первый патент белгородские ученые получили на технологию производства сладостей, от которых невозможно располнеть. Готовят их на основе смоквы - разновидности пастилы. Для этого берут фрукты, богатые пищевыми волокнами, - яблоки, айву, сливы. Полезным такой десерт делает сухой экстракт эхинацеи. Вещества, которые входят в его состав, полезны для профилактики онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Второй патент белгородские ученые получили совместно с профессором Александром Кролевцом из Регионального открытого социального института Курска. Они предложили технологию производства десерта, повышающего выносливость и иммунитет. Для этого в лакомство кладут не сахар, а аралию маньчжурскую. Такие десерты полезны людям с больной эндокринной системой.

Белгородские ученые разработали технологию производства сладостей, от которых невозможно располнеть. Готовят их на основе смоквы

А следующая разработка позволит кардинально изменить рынок популярных майонезных соусов. Ученые предложили производить майонез на основе аквафабы - вязкой жидкости, которая готовится после отваривания бобовых. Соль, сахар, растительное масло, яблочный уксус и горчица тоже присутствуют в рецептуре полезного майонеза. А вот яичных компонентов, которые вредны аллергикам, как раз нет.

"Для повышения биологической ценности продуктов мы обогащаем их состав наноструктурированными сухими экстрактами прополиса, крапивы и гуараны", - говорит один из разработчиков технологии, завкафедрой технологии продуктов питания университета Нина Мячикова.

Запатентовали белгородские ученые и технологию обогащения кефира экстрактом одуванчика. Это позволяет сделать продукт более эффективным антиоксидантом. А его любителям - быстрее снижать вес.

Все эти продукты уже нельзя считать обычной едой: для тех, кто их выберет, они станут в том числе и лекарством.

"Аленку" едят в июле

В Омском аграрном научном центре в рамках национального проекта "Наука" разрабатывают новые сорта картофеля. Они не только адаптированы к условиям сибирского лета, но и устойчивы к болезням. Это уже доказано лабораторными испытаниями.

Сегодня на полях нашей страны выращивают в основном немецкие и голландские сорта картофеля. По данным Россельхознадзора, в прошлом году доля сортов иностранной селекции составила более 87 процентов. Задача ученых - обеспечить наш рынок сортами российской селекции.

"Мы работаем над созданием раннеспелых столовых сортов, которые обладают высокими кулинарными качествами, отличной урожайностью и подходят для механизированной уборки и фасовки", - рассказал "РГ" завотделом картофеля Омского аграрного научного центра Александр Черемисин.

В производстве ученых находятся десять новых сортов картофеля. Гордость омских селекционеров - сорт "Алена" с высокой товарностью клубней. Он уже районирован в четырех регионах России. Он отличается скороспелостью - собирать урожай можно уже в июле. А сорт "Хозяюшка" характеризуется и повышенным содержанием крахмала. Еще одна новинка - сорт "Вечерний Омск". Он проходит госиспытания.

"Для создания высококачественного семенного материала мы создали лабораторию микроклонального размножения", - сообщил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.

За два года по нацпроекту центру выделено более 6 миллионов рублей из федерального бюджета. Ученые реконструировали теплицу, которая позволяет получать мини-клубни. Закуплено оборудование, необходимое для сохранения и размножения растений в пробирках. В этом сезоне на экспериментальные поля выйдет новая техника, в том числе трактор минского завода и высокоточная картофелесажалка "Колнаг".

Следующий этап работы - размножение материала в полевых питомниках. Планируется модернизация хранилищ. Это позволит научному центру увеличить площадь возделывания картофеля до 100 гектаров. И производить элитный семенной материал до 2,5 тысячи тонн.