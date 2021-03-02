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Рубрика: В мире

Без суда последствия

Фармконцерн Pfizer не желает отвечать за побочный эффект от своей вакцины
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Фармконцерн Pfizer навязывает странам Латинской Америки унизительные условия приобретения своей вакцины. В тех странах, где договоры о поставках были подписаны, Pfizer получил не только финансовые преимущества, но и правовую индульгенцию. Всего концерну удалось договориться с девятью государствами региона - Мексикой, Панамой, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Колумбией, Эквадором, Перу, Чили и Уругваем. В большинстве случаев детали соглашений не разглашаются. Но, поскольку Pfizer требует от этих государств внести изменения во внутреннее законодательство, некоторые моменты будущих сделок все же можно отследить.
От стран - покупателей вакцины Pfizer требует не только финансовые преимущества, но и правовую индульгенцию. Фото: GettyImages От стран - покупателей вакцины Pfizer требует не только финансовые преимущества, но и правовую индульгенцию. Фото: GettyImages
От стран - покупателей вакцины Pfizer требует не только финансовые преимущества, но и правовую индульгенцию. Фото: GettyImages

Например, в Перу переговоры с концерном длились около 8 месяцев. Именно требования Pfizer привели к появлению в декабре прошлого года особого указа, подписанного президентом Франсиско Сагасти. В нем сказано, что в рамках договорных отношений, возникающих "для ускоренного получения доступа к вакцинам от COVID-19", государство обязуется рассматривать все возможные споры в иностранном арбитражном суде, вне собственной юрисдикции. В этом же документе указывается, что такие договоры предполагают "отказ от суверенных прав государства в случае вынесения соответствующего судебного решения". Из этого следует, что фармгигант получил возможность требовать в качестве возможной компенсации государственные активы Перу. Какая именно зарубежная собственность и активы попали в перечень соглашения о поставках 20 миллионов доз вакцины, остается неизвестным. Но, как отмечало местное издание El Comercio, под опубликованный указ может подпадать имущество дипломатической службы, морские суда, предметы, переданные в аренду музеям, и так далее.

Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
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Аналогичная история происходила в Бразилии. Информация о переговорных позициях Pfizer была опубликована министерством здравоохранения этой страны в ноте, где поясняется, почему правительство не заключило соглашение. В ведомстве отметили дискриминационный подход концерна, предложившего стране с населением в 212 миллионов человек всего 2 миллиона доз вакцины. При этом Pfizer отказался дать гарантии их доставки в срок, и настаивал на отсутствии каких-либо штрафных санкций за возможную задержку поставок. Среди других "несправедливых и оскорбительных" требований, как их квалифицировало местное правительство, числится отказ Бразилии от суверенитета над своими активами за рубежом в пользу Pfizer в качестве гарантий оплаты вакцин. В этих же целях за пределами страны должен быть создан некий гарантийный денежный фонд.

По условиям концерна, вся сделка должна была выйти из бразильской юрисдикции, для чего предполагалось учредить отдельное арбитражное соглашение в соответствии с законами штата Нью-Йорк в США. И главное требование фармгиганта - правительство Бразилии обязуется подписать бессрочное положение, освобождающее Pfizer от любых гражданских исков за серьезные побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате использования вакцины. Такое же требование явилось одной из причин отказа от заключения сделки со стороны руководства Аргентины. "Сперва Pfizer попросила нас принять закон о вакцинах, и мы согласились. А теперь они просят нас принять другой закон, чтобы избежать уголовной ответственности, если вакцины причинят физический ущерб", - заявил в декабре прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес.

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