Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы

В будущем атмосфера Земли потеряет весь кислород, а жизнь на планете вернется к анаэробной форме существования. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие эволюцию атмосферы с учетом различных факторов.

Публикация Казуми Озаки из японского университета Тохоку и Кристофера Рейнхарда из Технологического института Джорджии размещена в журнале Nature Geoscience. Они пришли к выводу, что в нынешнем состоянии атмосфера Земли способна продержаться чуть больше миллиарда лет. После этого за несколько тысячелетий она растеряет весь свободный кислород. Связано это, прежде всего, с активностью Солнца.

Под воздействием солнечных лучей начинают распадаться молекулы углекислого газа. Со временем его количества будет недостаточно для процесса фотосинтеза и поступления кислорода в атмосферу нашей планеты. Параллельно будет расти процент метана и достигнет концентрации, в 10 тысяч раз превышающей нынешнюю.

В результате быстрых изменений биосфера не сможет приспособиться к новым условиям жизни и попросту исчезнет. На смену ей придут древнейшие анаэробные организмы, а наземная и подводная флора и фауна перестанет существовать.