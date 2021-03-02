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02.03.2021 18:32
Рубрика: Экономика

Поездка откладывается

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
По итогам 2020 года, на который пришлось две волны пандемии, объемы авиаперевозок, по данным Росавиации, упали на 46% к 2019 году. За первый месяц 2021 года отрасль немного улучшила свои позиции. По сравнению с аналогичным показателем 2020 года, когда еще не действовали введенные ограничения, объемы перевозок оказались меньше на 39,1%.

Авиаотрасль будет снижаться еще пару месяцев, затем начнется рост, говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. При этом полностью авиаперевозки могут восстановиться не ранее 2023 года, добавляет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон.

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Ключевым условием восстановления отрасли эксперты называют возобновление международного авиасообщения. Пока Россия восстановила прямые регулярные авиарейсы только с двумя десятками стран, а открытие остальных направлений может растянуться еще, как минимум, на год. Привлекать пассажиров низкими ценами не получится из-за выросших за время простоя убытков. Если даже в 2018 и 2019 годах, когда объемы перевозок росли, операционный убыток в авиаотрасли составлял 40-50 млрд руб. в год, то за 2020-й он достиг 200 млрд руб. К тому же в 2021 году придется рассчитываться с банками и лизинговыми компаниями, платежи которым в 2020 году были отсрочены.

5,5 миллиона пассажиров перевезли российские авиакомпании в январе 2021 г., это на 39,1% меньше, чем в январе 2020 г.

На железнодорожном транспорте пассажиропоток после пандемии может восстановиться уже в 2022 году, заявлял ранее замминистра транспорта, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев. По итогам 2020 года показатели пассажирских перевозок по железной дороге упали на 56% к уровню 2019 года. Но они меньше зависят от международного сообщения, чем авиация, а грузовые перевозки остались примерно на уровне 2019 года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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