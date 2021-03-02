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02.03.2021 19:29
Рубрика: Власть

Владеть не значит иметь

КС РФ вывел государственные земли из-под приобретательной давности
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Владение земельным участком само по себе не порождает право собственности. Этот факт еще раз подтвердил Конституционный суд РФ, который при изучении жалобы Владимира Афанасьева из Подмосковья уточнил также порядок применения понятия "приобретательная давность".

Отец Владимира Афанасьева в 1990 году получил участок в шесть соток под строительство жилого дома. С годами хозяйство разрослось и заняло площадь в два раза больше - 12 соток. Однако когда нынешний владелец решил узаконить участок в новых границах, сначала администрация Дмитровского городского округа Московской области, а затем и суды ему отказали. Основание - земли, самовольно занятые, не являются бесхозными, а находятся в муниципальной собственности. Поэтому статья 234 ГК РФ о приобретательной давности, которая закрепляет право собственности на недвижимое имущество, если лицо открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение 15 лет, в деле Афанасьева применяться не может. Норма распространяется только на частную собственность, а при разрешении споров в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, следует учитывать, что они приобретаются в собственность в порядке, установленном земельным законодательством. Землевладелец решил проверить такой подход на соответствие Конституции Российской Федерации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Жалоба в адрес КС содержит указания на нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом, а также ущемление права частной собственности на землю (статья 36 Конституции РФ). Однако суд пришел к выводу, что Владимир Афанасьев не принял во внимание часть вторую этой статьи, по которой "владение, пользование и распоряжение землей осуществляются свободно, если это не нарушает прав и законных интересов иных лиц".

Отсутствие регистрации права на участок не означает, что он является бесхозяйным

КС РФ напомнил, что понятие приобретательной давности было введено для поддержания определенности и надежности гражданского оборота. Но его определение содержит требование о добросовестном владении. Поскольку у нас действует презумпция госсобственности на землю, отсутствие регистрации права на участок не означает, что он бесхозяйный. Афанасьев не может требовать защиты своих прав в конкретной ситуации, поскольку сам при этом является нарушителем административного законодательства.

Власть Право Земельное право Судебная власть Конституционный суд

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