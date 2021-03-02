КС РФ вывел государственные земли из-под приобретательной давности

Отец Владимира Афанасьева в 1990 году получил участок в шесть соток под строительство жилого дома. С годами хозяйство разрослось и заняло площадь в два раза больше - 12 соток. Однако когда нынешний владелец решил узаконить участок в новых границах, сначала администрация Дмитровского городского округа Московской области, а затем и суды ему отказали. Основание - земли, самовольно занятые, не являются бесхозными, а находятся в муниципальной собственности. Поэтому статья 234 ГК РФ о приобретательной давности, которая закрепляет право собственности на недвижимое имущество, если лицо открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение 15 лет, в деле Афанасьева применяться не может. Норма распространяется только на частную собственность, а при разрешении споров в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, следует учитывать, что они приобретаются в собственность в порядке, установленном земельным законодательством. Землевладелец решил проверить такой подход на соответствие Конституции Российской Федерации.
Жалоба в адрес КС содержит указания на нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом, а также ущемление права частной собственности на землю (статья 36 Конституции РФ). Однако суд пришел к выводу, что Владимир Афанасьев не принял во внимание часть вторую этой статьи, по которой "владение, пользование и распоряжение землей осуществляются свободно, если это не нарушает прав и законных интересов иных лиц".
КС РФ напомнил, что понятие приобретательной давности было введено для поддержания определенности и надежности гражданского оборота. Но его определение содержит требование о добросовестном владении. Поскольку у нас действует презумпция госсобственности на землю, отсутствие регистрации права на участок не означает, что он бесхозяйный. Афанасьев не может требовать защиты своих прав в конкретной ситуации, поскольку сам при этом является нарушителем административного законодательства.