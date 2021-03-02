Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля

Российская валюта растет на торгах во вторник. Как сообщает агентство РИА Новости, стремительный рост котировок начался после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Соединенные Штаты во вторник могут ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 по московскому времени снизился на 32 копейки - до 73,85 рубля, а курс евро - на 52 копейки - до 88,8 рубля.

Ниже 89 рублей курс евро не опускался с 18 февраля.