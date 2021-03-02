Лавров: Россия отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности

В случае введения новых антироссийских санкций со стороны США реакция Москвы будет однозначной, заявил 2 марта на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что "реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность... Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым почти всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы".

Также Лавров пояснил, что "когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло, и когда параллельно, вместо того чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, то, по моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения".