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02.03.2021 15:05
Рубрика: Власть

Лавров: Введение ковид-паспортов Европой не должно дискриминировать россиян

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 2 марта в ходе пресс-конференции, что Москва рассчитывает на недискриминационный формат введения так называемых "ковид-паспортов" (электронных паспортов вакцинации), дающих право вакцинированным от коронавируса перемещаться по странам ЕС.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег о том, что мы рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", - сказал глава МИД РФ.

При этом он отметил, что сама идея введения ковид-паспортов противоречит принципу добровольной вакцинации. "Это, насколько я понимаю, еще идея, которая разрабатывается, - сказал министр. - Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах, и к этому замыслу брюссельской демократии... отношение серьезное. И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация - дело добровольное... Значит людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".

Законопроект об электронном паспорте вакцинации может быть представлен Еврокомиссией в марте, сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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