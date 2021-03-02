Литва выдала России организатора крупного канала незаконной миграции

По требованию генпрокуратуры России Литва экстрадировала Аскара Кутбитдинова, который занимался переправкой нелегальных мигрантов в Россию. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2016-2017 году обвиняемый, находясь в Казахстане и действуя в составе преступной группы, организовал канал переправки граждан Узбекистана и Таджикистана через границу Казахстана с Россией. Однако, поработать в России нелегалы не успели. Их задержали сотрудники погранслужбы ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В конце 2019 года Курганский городской суд заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2020 года он был объявлен в международный розыск. В октябре того же года прилетевшего из Стамбула Кутбитдинова задержали в международном аэропорту Вильнюса.