Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС

Он отметил, что эта инициатива вызвана действиями НАТО, отправляющего военные самолеты альянса на границы страны. Минск был вынужден ответить на последний подобный эпизод.

"Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров", - заявил Лукашенко. Президент добавил, что этот инцидент означает, что "нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать".

Между тем у Минска уже был опыт совместных дежурств авиации с Москвой - во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. К такой практике можно прибегнуть вновь, уверен белорусский лидер.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил Лукашенко.

И добавил, что в случае положительного решения вопроса российские самолеты должны иметь соответствующее вооружение.

"Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - подчеркнул Александр Лукашенко.