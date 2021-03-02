Лыжница Йохауг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, Сорина - пятая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 км на чемпионате мира в Германии. Лучшая из россиянок - Татьяна Сорина, стала пятой.

Во вторник в программе лыжных гонок на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялась индивидуальная гонка на 10 км у женщин. Накануне глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что часть спортсменов мужской и женской команд явно не вышли на пик формы к чемпионату мира. Оставалось верить, что кому-то все же удастся побороться за награды.

Фаворитом гонки была норвежка Терезе Йохауг. И она свой статус оправдала. Норвежка захватила лидерство на первом же отрезке и уверенно шла к победе все оставшееся время. Итог - 12-я золотая медаль чемпионатов мира и по этому показателю она опередила россиянку Ларису Лазутину. Выше нее по числу побед только Вяльбе (14) и соотечественница Марит Бьорген (18).

Вторую и третью строчку пьедестала почета заняли шведские спортсменки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Лучшей из россиянок стала Татьянга Сорина, которую от места на пьедестале отделили почти 7 секунд.

Наталья Непряева показал 12-й результат, Мария Истомина - 28-й, Юлия Ступак - 29-й.