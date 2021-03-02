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02.03.2021 11:49
Рубрика: Власть

Матвиенко: Блокировка соцсетей - не наш путь

Текст: Галина Мисливская
Решать проблему распространения в интернете противоправной и недостоверной информации следует не путем блокировок, а через работу с IT-компаниями и регулирование на международном уровне, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты. При этом блокировка, убеждена, - не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности - это бессмысленное занятие", - сказала она в интервью РИА Новости.

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Глава Совфеда считает, что надо работать с интернет-компаниями, IT-компаниями, интернет-платформами, приглашать их в Россию. "Но при этом очень строго требовать, чтобы они соблюдали российское законодательство, чтобы они считались с нашими традициями, с нашими правилами, чтобы они не позволяли себе их нарушать", - заявила она. "Поэтому сейчас у нас эксперты и законодатели думают, что с этим делать. И в других странах никто не нашел еще эффективного способа понудить интернет-гигантов строго соблюдать законодательство", - добавила спикер.

Она также считает, что давно пришло время для международного регулирования этой сферы на базе ООН, других международных структур, выработки международных правил недопущения такого незаконного поведения и, соответственно, наказания.

Кроме того, надо развивать российские IT-платформы и собственный конкурентный контент, полагает Матвиенко. "Мы должны сами производить компьютерное оборудование, не только суперкомпьютеры, суперпроцессоры - это прекрасно - но и устройства для обычных потребителей, для повседневной жизни. Это приложения для граждан, удобные в пользовании и эффективные, чтобы они опять-таки были конкурентные", - сказала она.

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