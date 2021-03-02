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02.03.2021 12:09
Рубрика: Власть

Матвиенко оценила идею лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что за призывы к введению санкций против России надо наказывать, но не лишать гражданства.

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"Недопустимо агитировать за санкции против своей страны. Конечно, те, кто позволяют себе такие вещи, должны привлекаться к ответственности", - сказала она в интервью РИА Новости.

"Но что касается лишения гражданства, то я противник такой меры. И нашей конституцией (я, как законодатель, не могу поддаваться эмоциям) запрещено лишать гражданства", - заявила Валентина Матвиенко. Она напомнила об опыте СССР, "когда несогласных с властью лишали гражданства и высылали из страны". "Мы тогда потеряли очень много выдающихся деятелей культуры, науки. Мы этот урок усвоили, поэтому в конституции прописали запрет на лишение гражданства", - отметила спикер.

"Если не нравится тебе страна, гражданином которой ты являешься, имеешь право уехать, имеешь право получить гражданство другой страны. Но бороться со своей страной, со своим народом вот такими подметными методами - это вызывает и возмущение, и осуждение. Безусловно, за такие призывы должно быть наказание", - заключила она.

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