Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России

Россия не намерена отказываться от американского доллара, но снижать зависимость экономики от него необходимо. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. По мнению дипломата, России необходимо сократить роль доллара в любых операциях.

По словам Матвиенко, реплика Рябкова - это не сенсация. "Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается. И Центробанк, и правительство все последние годы проводят политику дедолларизации. ", - цитирует спикера Совфеда РИА Новости. Стоит напомнить, что за последние 10 лет вложения Москвы в государственные обязательства США сократились в 30 раз.