Матвиенко рассказала о перспективах Договора по открытому небу

Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся​​​. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сказала она.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, голословно обвинив Россию в нарушении соглашения. В Москве тогда подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность договору, и выдвинули встречные обвинения. 22 ноября США завершили выход из ДОН. При этом Вашингтон продолжал требовать от своих союзников передачи данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией