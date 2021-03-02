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02.03.2021 10:10
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала о перспективах Договора по открытому небу

Текст: Галина Мисливская

Россия готова вернуться к Договору по открытому небу, если США предпримут такой же шаг, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Россия заявила, что, если Соединенные Штаты вернутся в этот Договор, мы тоже вернемся​​​. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились", - сказала она.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, голословно обвинив Россию в нарушении соглашения. В Москве тогда подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность договору, и выдвинули встречные обвинения. 22 ноября США завершили выход из ДОН. При этом Вашингтон продолжал требовать от своих союзников передачи данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией

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