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02.03.2021 10:37
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала о перспективах индексации пенсий работающим пенсионерам

Текст: Галина Мисливская
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в новом бюджетном цикле, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос​​​. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", - сказала она, добавив, что главная задача сейчас - поиск источников финансирования для того, чтобы эта индексация проводилась ежегодно.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Говоря о сроках начала индексации, она отметила, что "это может произойти в новом бюджетном цикле". "В Совете Федерации мы держим этот вопрос на контроле, и надеюсь, что этот вопрос найдет свое решение", - заключила Матвиенко.

Зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова пояснила агентству, что "бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий - с января 2022 года". "Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года", - сказала она. Сенатор также сообщила, что затраты федерального бюджета на ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам могут составить от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей. Сумма зависит от того, кому будут увеличивать выплаты - всем получателям или по категориям.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Повышение пенсий

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