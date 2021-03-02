Матвиенко: Введение четырехдневной рабочей недели сейчас не актуально

Сокращение рабочей недели для России сейчас неактуально, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко​​​.

"Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", - сказала она в интервью РИА Новости.

Спикер напомнила, что введение четырехдневной рабочей недели обсуждалось в обществе, но эта идея так и не получила активной поддержки.

"Мне кажется, что еще время для этого не подошло, не назрело, поэтому не считаю необходимым сейчас каким-либо образом менять наши кодексы, законы, в целом наше законодательство", - заявила Матвиенко.

К тому же пандемия коронавируса и дистанционный режим работы, "как раз выявили желание людей ходить на работу, так как все соскучились по общению, по некой социализации", добавила глава Совфеда.