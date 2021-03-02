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02.03.2021 13:34
Рубрика: Власть

Минкульт: В половине городов России появятся виртуальные концертные залы

Текст: Галина Мисливская

Виртуальные концертные залы к 2024 году появятся почти в половине городов России, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Фото: iStock
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Завтра она выступит на пленарном заседании палаты с докладом о региональном аспекте реализации национального проекта "Культура".

По словам министра, пандемия коронавируса не могла не отразиться на ходе выполнения мероприятий нацпроекта. "Учреждения культуры стремительно перестроили свою работу: походы в театр заменили просмотры спектаклей онлайн, а посещение библиотек - обращение к электронным ресурсам", - отметила Любимова. "Могу с уверенностью сказать, что 2020 год стал прорывным в области цифровизации культуры", - добавила она.

Очень востребованы оказались виртуальные концертные залы. "За 2020-й год в 44 регионах России открыто 80 виртуальных концертных залов, - сообщила министр. - У нас в стране порядка 1100 городов, и в результате реализации нацпроекта практически каждый второй город будет оборудован такой площадкой", - добавила она.

Благодаря виртуальным концертным залам "выступления известных коллективов и солистов становятся доступными даже в самых отдаленных городах России", как в записи, так и в режиме реального времени и абсолютно бесплатно, подчеркнула Ольга Любимова.

Фото: Константин Ившин/ РИА Новости
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Причем вирутальный концертный зал можно организовать в любом пространстве, например, в домах культуры, библиотеках и музеях. В прошлом году, несмотря на пандемию, активно шла реконструкция таких учреждений. По итогам 2020 года построено и отремонтировано 337 сельских домов культуры и 151 детская школа искусств, в этом году обновят еще 165 школ.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Культура" к 2024 году будет модернизировано 46 детских и кукольных театров России.

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