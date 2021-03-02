Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках своих поездок по десяти регионам страны с низкими социально-экономическими показателями во вторник посетил Алтайский край.

Рабочий визит в регион начался с осмотра общеобразовательной школы N 53, где глава правительства в том числе лично проверил качество горячего питания, которое с сентября организовано для учеников младших классов. На предложение директора отведать обед премьер отозвался: "С удовольствием". "Я не знаю, в какое время вы учились, но это было самое вкусное - котлета с гречкой", - поделился он воспоминаниями о своей школьной столовой.

Михаил Мишустин пообщался с учителями региона, часть которых участвует в программе "Земский учитель". Она будет действовать и дальше, заверил он педагогов: "Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель".

- Не волнуйтесь, она продолжается, продлена и, более того, надеюсь, что мы посмотрим, какими еще способами помочь обустраиваться тем учителям, которые приезжают в регионы после окончания педагогических университетов и работают в удаленном, в том числе, месте, - заявил глава кабмина.

Учителя из сельских школ особенно интересовались возможностью скорейшего обеспечения своих учебных заведений качественным интернетом, который в современном мире крайне необходим для хорошего преподавания разных предметов. А в каких-то школах его до сих пор в принципе нет. "Мы очень активно над этим работаем. У нас есть федеральная программа оснащения всех образовательных учреждений интернетом к концу этого года", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Параллельно правительство занимается переподготовкой педагогов в ногу со временем, с учетом развития технологий. "В планах до 2024 года у министерства просвещения стоит треть учителей, которые полностью пройдут систему подготовки и повышение квалификации. Это программа, которую мы уже сегодня реализуем", - сказал премьер.

В Барнауле председатель правительства также пообщался с представителями местной промышленности, выслушав их пожелания. По их просьбе министерство промышленности и торговли рассмотрит вопрос о необходимости увеличения средств на программу льготного лизинга техники. Она оказалась очень востребована среди предприятий легкой промышленности. "Что касается средств из федерального бюджета, свыше 700 миллионов рублей предусмотрено. В прошлом году мы увеличили не только размер самой субсидии, но и проценты - фактически с 30 до 50 процентов от стоимости приобретаемого оборудования. В действующей трехлетке 700 миллионов рублей ежегодно предусмотрено. То есть это 2,1 миллиарда", - озвучил Мишустин заложенные в бюджет суммы.

Он пообещал продолжить поддержку аграриев для обновления ими парка техники, что помогает получать заказы отечественным производителям сельскохозяйственной техники. По мнению премьера, субсидии являются отличным инструментом для поддержки покупателей и производителей отечественной сельхозтехники. "Импортозамещение - непростой процесс. Мы видим, насколько эта мера эффективна, - сказал он. - Мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь".

Продолжится предоставление субсидий на транспортировку техники. "Важно сохранить субсидии логистических затрат при экспорте", - считает премьер-министр. В этом году, уточнил глава минпромторга Денис Мантуров, на эти цели выделяют 10 миллиардов рублей.

Программа "Земский учитель" будет существовать и в дальнейшем, сейчас педагоги активно в нее включаются

Министерство сейчас также рассматривает возможность продления до трех лет срока действия заключений, подтверждающих локализацию промышленной продукции на территории России. "Но тут есть один нюанс: пока минпромторг думает о том, как изменить правила продления, мы также думаем о том, как контролировать, чтобы не прятаться под видом иностранных в основном компонентов за локализацией", - заметил Мишустин.

В конце рабочего визита председатель правительства обсудил с главой Алтайского края Виктором Томенко перспективы региона, которому написана индивидуальная программа развития. Она рассчитана до 2024 года, но губернатор уже сейчас попросил продлить ее действие еще на пять лет, поскольку уже сейчас видно, что результаты есть. "Давайте дождемся 2024 года: посмотрим на результаты ее выполнения, потом поговорим", - предложил Михаил Мишустин вернуться к разговору чуть позже.

Официально

Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. "Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, - уточнили в пресс-службе кабмина. - Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного". Все эти сведения, согласно документу, территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем. Отметим, что выплаты, о которых идет речь, могут получать члены семьи или приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.