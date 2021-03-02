На коротких авиарейсах в России появится интернет

Уже с апреля на некоторых коротких авиарейсах пассажиры смогут выйти в интернет. Сейчас такая опция есть только на дальнемагистральных рейсах и не у всех перевозчиков.

Как пишет газета "Известия", сейчас компания "Аэрофлот" устанавливает на 16 самолетах Airbus A320 необходимое оборудование. Подчеркивается, что новая услуга будет платной. Например, за 200 мб трафика пассажиру придется отдать 25 долларов, а свободный доступ к мессенджерам будет стоить пять долларов США.

По словам эксперта Олега Пантелеева, подобные обновления являются дорогостоящей инвестицией. Поэтому другие российские авиакомпании пока только прорабатывают вопрос запуска интернета на борту. А в S7 Airlines прямо заявили, что не планируют в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу. Доступа в интернет не будет и на рейсах компаний "Россия" и "Победа".