Новости

SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 05:09
На коротких авиарейсах в России появится интернет 03:56
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы 03:20
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе 02:50
СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 02:26
В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине 01:40
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче против "Реала Сосьедад" 01:30
Старейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве 01:20
Порошенко назвал непечатным словом вакцину от COVID-19 на Украине 01:01
Белый дом позволит разлученным при Трампе семьям мигрантов воссоединиться 00:49
Более 30 машин угодили в ДТП на снежной трассе в штате Монтана 00:46
Австрия в марте снимет ограничения в сфере услуг 00:37
Крым не примет условия Авакова по возобновлению подачи воды 00:24
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии 00:13
Москалькова: Сотрудничество РФ с Советом Европы снижает риски третьей мировой 01.03.2021
Турция будет требовать ПЦР-тест с въезжающих до конца мая 01.03.2021
Четыре человека арестованы по факту коррупции в "Барселоне" 01.03.2021
В СИЗО отправлены трое избивших музыканта "Машина времени" 01.03.2021
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ 01.03.2021
Врачей хотят освободить от наказания за случайную утерю наркосредств 01.03.2021
Влюбленным участникам ЧМ по лыжным видам спорта запретили целоваться 01.03.2021
Назван состав женской сборной РФ на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе 01.03.2021
Антон Инюцын освобожден от должности заместителя министра энергетики 01.03.2021
Германия намерена обсудить с США отмену санкций против "Северного потока-2" 01.03.2021
Путин поздравил лыжника Большунова с победой на чемпионате мира 01.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 03:56
Рубрика: Экономика

На коротких авиарейсах в России появится интернет

Уже с апреля на некоторых коротких авиарейсах пассажиры смогут выйти в интернет. Сейчас такая опция есть только на дальнемагистральных рейсах и не у всех перевозчиков.

"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов

Как пишет газета "Известия", сейчас компания "Аэрофлот" устанавливает на 16 самолетах Airbus A320 необходимое оборудование. Подчеркивается, что новая услуга будет платной. Например, за 200 мб трафика пассажиру придется отдать 25 долларов, а свободный доступ к мессенджерам будет стоить пять долларов США.

По словам эксперта Олега Пантелеева, подобные обновления являются дорогостоящей инвестицией. Поэтому другие российские авиакомпании пока только прорабатывают вопрос запуска интернета на борту. А в S7 Airlines прямо заявили, что не планируют в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу. Доступа в интернет не будет и на рейсах компаний "Россия" и "Победа".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Компании Авиация S7 Airlines

Главное сегодня

РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19
Германия намерена обсудить с США отмену санкций против "Северного потока-2"
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир