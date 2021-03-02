На космодроме Байконур расследуют хищение оборудования

"В настоящее время управление МВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", - сказали в пресс-службе.

Так там прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется тридцать лет, была похищена электроника. Следы взлома были обнаружены еще 19 февраля. По некоторым данным, речь идет об оборудовании, находившемся на площадке, с которой 15 ноября 1988 года стартовала ракета-носитель "Энергия" с многоразовым кораблем "Буран". Злоумышленникам удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.

Напомним: полет "Бурана" стал оглушительной сенсацией. Впервые в мире советский многоразовый корабль приземлился в автоматическом режиме. При выходе в контрольную точку с высоты 20 км "Буран" "заложил" маневр, повергший всех в шок: вместо запланированного захода на посадку с юго-востока корабль энергично отвернул влево и стал заходить с северо-востока с креном 45° на правое крыло. Вероятность выбора такой траектории была менее 3 процентов. И это было самое правильное "решение" корабля! Он приземлился с отклонением от осевой линии всего З метра.

Американские шаттлы этому так и не научились: садились только в ручном. Но, к сожалению, триумфальный полет оказался единственным.