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02.03.2021 18:35
Рубрика: Экономика

Едим дома

Текст: Татьяна Карабут
Рынок общепита в прошлом году сократился в визитах на 26%, подсчитали в агентстве NPD Group. Больше всего пострадали заведения среднего демократичного сегмента, которые потеряли 40% посетителей. Многие из них уже вряд ли восстановятся. Дорогие концепции и фастфуд пострадали меньше (минус 33% и 20% соответственно). При этом доля фастфуда выросла с 50 до 55%. Доля ресторанов полного обслуживания снизилась с 12 до 9%, столовых - с 17 до 14%, кофеен - с 5 до 4%.

По оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, с момента введения первых ограничений выручка предприятий общепита снижалась на 50% и более. По данным Росстата, самым глубоким падение было в апреле и мае, когда кафе и рестораны могли работать только навынос или на доставку: падение составило 52,6% и 52,9% соответственно (в годовом выражении). По разным оценкам, закрылось 20% предприятий, и процесс продолжился из-за снизившегося спроса.

Рестораны и бары Москвы начали собирать по ночам рекордную выручку

Эксперты Россельхозбанка прогнозируют, что частично это падение общепит отыграет уже в этом году. А полное восстановление займет два года.

Карантин, удаленная работа, ограничения сделали свое дело. Но даже с их отменой рынок общепита уже не будет прежним, считают в NPD Group. Люди скучают по "живому" общению, торжествам, встречам большими компаниями. С наступлением тепла летние веранды и открытые залы могут стать драйверами для ресторанов и баров, особенно если возможность путешествовать все еще будет ограничена, считает эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова. Но банкеты и застолья в 2021 году перейдут в категорию значимого события, сравнимого с походом в театр или путешествием. При этом частично россияне продолжат заменять офлайн доставкой готовой еды.

Экономика Макроэкономика

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