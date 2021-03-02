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02.03.2021 21:07
Рубрика: Происшествия

На свободу выходит маньяк, около 4 лет продержавший в бункере двух девушек

Текст: Иван Петров
Житель Рязанской области Виктор Мохов, прозванный в прессе "скопинским маньяком", 3 марта освобождается из колонии, где отбывал 17-летний срок. Местного слесаря осудили за то, что он в 2000 году в городе Скопин опоил снотворным двух девушек, после чего привез их к себе в частный дом, где закрыл в подвальном бункере. Мохов силой удерживал девушек почти четыре года, все это время насиловал их. Одна из заложниц родила маньяку троих детей - двоих Мохов подбросил незнакомым людям, а третий родился мертвым.

"После освобождения из колонии осужденный не сможет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области", - следует из решения Пугачевского районного суда Саратовской области, которое цитирует РИА Новости.

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Суд в сентябре прошлого года удовлетворил ходатайство исправительной колонии номер 4 УФСИН по Саратовской области об установлении административного надзора в отношении Мохова. В судебном решении говорится, что срок отбывания наказания осужденного заканчивается 3 марта 2021 года. После освобождения из исправительного учреждения Мохову предписано убыть по месту проживания в город Скопин.

Административный надзор установлен на 6 лет с момента освобождения. Контроль за его соблюдением возложен на местный отдел полиции. Мохову запрещено посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории РФ, а также участвовать в проводимых там мероприятиях. Кроме того, ему предписано "не пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица с 22 часов до 06 часов следующих суток". Исключением может стать только время нахождения на работе. Также Мохову следует "не выезжать за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органа внутренних дел и необходимо являться два раза в месяц в отдел полиции для регистрации", - указывается в решении суда.

Напомним, в 2000-м году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале своего дома почти 4 года. Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. В мае 2004 года девушкам удалось передать записку студентке, которую пустил пожить к себе Мохов. Они написали, что не являются племянницами Мохова, как рассказал он сам студентке, и попросили срочно обратиться в милицию.

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Девушки были освобождены подоспевшими стражами правопорядка. В августе 2005 года суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание "скопинского маньяка" отправили в колонию в Саратовской области.

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