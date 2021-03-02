Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ

По итогам индивидуальной гонки на 10 км тренерский штаб сборной России определился с составом на эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе, которая пройдет 4 марта.

В составе команды на старт выйдут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

"Сейчас главное - определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после завтрашней мужской индивидуальной гонки", - сказал "Спорт день за днем" старший тренер команды Юрий Бородавко.

Он отметил, что лидер команды Наталья Непряева после травмы руки прибавляет от гонки к гонке.

"Мы очень надеемся, что она еще скажет свое веское слово. В частности, в эстафете, на которую женская команда сильно рассчитывает. В обеих эстафетных гонках мы рассчитываем на медали. Иначе нет смысла выходить на старт", - заявил Бородавко.