Названы три "профессии будущего"

В будущем на рынке труда будут востребованы специалисты, которые смогут объединять усилия специалистов из разных сфер. Об этом РБК заявил экс-владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", миллиардер Рубен Варданян.

В качестве примера бизнесмен назвал профессию, которую сам назвал "толмач". По словам Варданяна, речь идет о способности "переводить" информацию с "русского на русский".

"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", - пояснил миллиардер.

Вторая профессия, которая будет востребована в будущем, - "синтезатор данных". Ее обладателю предстоит оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение.

Наконец, третья профессия будущего касается работы с персоналом.

"Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это будет вообще называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", - заявил Варданян, отметив, что изменения будут касаться на только названия должностей, но и функционального наполнения профессий.