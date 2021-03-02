Некоторым категориям работников могут предоставить дополнительный отпуск

Работники, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе (при наличии медицинского заключения или заключения органов медико-социальной экспертизы), могут получить льготы при осуществлении ими трудовой деятельности. Это, например, может быть дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день.

На целесообразность введения таких льгот указали эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. К ним поступил законопроект, подготовленный членами Совета Федерации, предлагающий предоставлять на работе дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

В целом положительно оценивая инициативу, эксперты отмечают, что нужно расширить категорию людей, которым будут предоставляться различные трудовые льготы. "Представляется также необходимым установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии, предусмотренные в ТК РФ", - указывают эксперты института в подготовленном отзыве на законопроект (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Сейчас по закону дополнительные неоплачиваемые отпуска могут устанавливаться коллективным договором работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. Такой отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно - полностью, либо по частям.