Новости

Первый канал выберет участника "Евровидения 2021" 8 марта 09:49
Портфель кредитов малого и среднего бизнеса вырос на четверть 09:49
Раскрыты характеристики iPhone 13 09:40
Стали известны подробности дела против экс-начальника ИК в Приангарье 09:38
Дорогу до горнолыжного курорта Шерегеш перекрыли из-за снегопада 09:36
Песков ответил на вопрос о формате работы журналистов с Путиным 09:33
На Ямале арестовали фигурантку дела о хищении из бюджета 29 млн рублей 09:32
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры 09:15
Организаторов побега Карлоса Гона доставят в Японию 08:40
"Индекс свободных денег" у россиян за месяц вырос на 82% 08:30
В Свердловской области столкнулись два электровоза 08:21
Литва выдала России организатора крупного канала незаконной миграции 08:20
Власти Москвы увеличили в девять раз финансирование техкомпаний в 2020 году 08:17
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19 08:05
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России 07:40
Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше 07:07
Матвиенко: Иностранные IT-компании продолжают нарушать законы России 06:22
Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму 05:29
SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 05:09
Защита хабаровского экс-губернатора Ишаева обжаловала приговор 05:09
На коротких авиарейсах в России появится интернет 03:56
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы 03:20
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе 02:50
СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 02:26
В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 09:15
Рубрика: Спорт

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / AFP Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / AFP
Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / AFP

Представляющий Швецию боец UFC Хамзат Чимаев, который не потерпел в смешанных единоборствах ни одного поражения, объявил о завершении карьеры.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру

"Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Думаю, это все. Да, знаю, что я не забрал пояс, но это не самое главное победа в этом жизни, может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все", - написал Чимаев на своей странице в Instagram.

Впрочем, глава UFC Дана Уайт пока не верит в такое решение Чимаева. По его словам, он себя плохо чувствовал во время тренировки после назначенных лекарств. "Он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо и на эмоциях написал это", - приводит слова Уайта MMAJunkie.

Чимаев, на счету которого девять побед в ММА, должен был драться с Леоном Эдвардсом 14 марта. Однако в третий раз бой был отменен. Чимаев никак не может восстановиться после перенесенного коронавируса.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП