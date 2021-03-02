Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Представляющий Швецию боец UFC Хамзат Чимаев, который не потерпел в смешанных единоборствах ни одного поражения, объявил о завершении карьеры.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Думаю, это все. Да, знаю, что я не забрал пояс, но это не самое главное победа в этом жизни, может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все", - написал Чимаев на своей странице в Instagram.

Впрочем, глава UFC Дана Уайт пока не верит в такое решение Чимаева. По его словам, он себя плохо чувствовал во время тренировки после назначенных лекарств. "Он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо и на эмоциях написал это", - приводит слова Уайта MMAJunkie.

Чимаев, на счету которого девять побед в ММА, должен был драться с Леоном Эдвардсом 14 марта. Однако в третий раз бой был отменен. Чимаев никак не может восстановиться после перенесенного коронавируса.