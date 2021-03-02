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02.03.2021 14:03
Рубрика: Экономика

Оформить статус безработного в онлайн-режиме можно будет до конца июля

Текст: Алексей Дуэль
Получить статус безработного без визита в службу занятости, просто заполнив заявление на портале Госуслуг или "Работа в России", можно будет до конца июля. Продлить введенные во время пандемии временные правила регистрации безработных собирается Минтруд. Подготовлен проект изменений в постановление правительства, обсуждение документа идет на портале правовых актов.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

"Временные правила регистрации граждан в качестве безработных могут быть продлены, сейчас проект постановления находится на согласовании, - заверили в ведомстве. - В случае его утверждения безработные граждане, как и раньше, по решению региональных властей смогут регистрироваться в центрах занятости дистанционно до конца июля".

Фото: Татьяна Кравченко
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Регистрировать людей, потерявших работу, без их визита в центр занятости правительство разрешило в начале апреля прошлого года. Тогда эта мера была призвана не только помочь лишившимся заработка людям быстрее получить пособие по безработице и повысить их шансы на новое трудоустройство, но и сдержать распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, временный порядок регистрации безработных и назначения им пособия предусматривал, что все необходимые справки и выписки служба занятости будет собирать самостоятельно, запрашивая необходимые сведения из баз данных госорганов. Ни за какими бумажками безработному бегать больше не надо. Вместе с увеличением максимального размера пособия по безработице до 12130 рублей в месяц это привело к массовой постановке на учет. Только за апрель 2020 года число официальных безработных в России выросло на 80% - в марте их было 727 тысяч человек, в апреле уже 1,3 млн. Из них 1,1 млн получали пособие, подсчитал тогда Росстат. В дальнейшем рост доходил до 5,3 раза относительно данных того же месяца предыдущего года.

В новой редакции правил тоже есть отсылка на эпидемиологическую обстановку. Исходя из нее, власти регионов будут решать, надо ли в их субъекте сохранять удаленную регистрацию безработных или можно вернуться к очному форму, объяснили в Минтруде. Однако в ведомстве призывают максимально использовать именно онлайн-режим.

"В целом предоставление услуг для безработных граждан по заявлению, заполненному в режиме онлайн, - одно из направлений модернизации центров занятости, - объяснили в Минтруде. - С учетом распространения дистанционной занятости и запроса на трудовую мобильность прорабатываются возможности дальнейшего развития дистанционных форматов предоставления услуг".

При этом будут учтены особенности регионального рынка труда. Исходя из них, местная служба занятости подготовит свой набор сервисов, доступных в онлайн-режиме, добавили в Минтруде, обратив внимание, что главная задача такой работы - дальнейшее трудоустройство человека. Этому призваны способствовать, в том числе, выделенные государством субсидии на найм 220 тысяч новых работников и гранты для обучения безработных, средний размер каждого из них - 59 тысяч рублей.

По данным Росстата, в январе этого года в России было зарегистрировано 2,5 млн безработных, из них 1,1 млн человек получали пособие. Общий уровень безработицы в первый месяц года был оценен в 5,8%. Этот показатель продолжает понемногу снижаться после рекордного уровня сентября, когда он составлял 6,4%. До конца года безработица должна вернуться к значениям прошлого марта, тогда ее уровень находился на отметке 4,7%, такая задача поставлена перед правительством, напомнили в Минтруде.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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