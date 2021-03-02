Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии

Почта России в сотрудничестве с Japan Post, при участии Российского экспортного центра (РЭЦ) и поддержке Торгового представительства РФ в Японии запустила цифровую торговую витрину с российскими товарами. Первый месяц сервис будет работать в пилотном режиме.

На площадке можно приобрести российские продукты питания, косметику, аксессуары. Отдельный раздел выделен под народные промыслы - здесь представлены палехские шкатулки и изделия из серебра.

Пока на платформе 27 российских экспортера. В будущем число производителей и категорий товара будет увеличено.

Пилотирование проекта в Японии - один из этапов создания экспортного решения для электронной торговли на международных рынках, рассказал Алексей Скатин, замглавы Почты России. Компания рассчитывает, что результаты пилота позволят собрать маркетинговые и коммерческие данные для дальнейшего масштабирования и оптимизации бизнес-модели.

Почта России будет доставлять заказы из России в Японию и полностью управлять площадкой - размещать товары, готовить контент, заниматься продвижением онлайн-витрины, осуществлять взаиморасчеты и клиентскую поддержку.

Вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский считает Японию высокомаржинальным рынок, где российские производители могут быть конкурентоспособными по качеству и цене. "Интернет-торговля позволяет знакомить японскую аудиторию с российскими товарами в привычном для потребителя формате и преодолеть существующие социокультурные барьеры", - сказал он.