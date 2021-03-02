"ОПОРА РОССИИ" представит предложения в нацпроект по развитию туризма

"ОПОРА РОССИИ" вместе с бизнесом представит свои предложения в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам его встречи с президентом общественной организации Александром Калининым.

Встреча была организована по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина.

Как сообщим Дмитрий Чернышенко, что работа над формированием национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" находится в завершающей стадии, в ней задействованы отраслевые эксперты, руководители ведущих туристических агентств и компаний.

"Нацпроект объединит все инструменты и меры поддержки отрасли, станет окном новых возможностей. Туристический рынок в основном представляют предприятия малого и среднего бизнеса. "ОПОРА РОССИИ" тесно взаимодействует с такими организациями, владеет ситуацией на рынке, понимает возможности и потребности отраслевых предпринимателей. Поэтому мы заинтересованы в вашем участии в работе над проектом", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что для системного развития туристской инфраструктуры будет активно использоваться механизм государственно-частного партнерства, чтобы объединить ресурс государства и возможности бизнеса. К работе подключилась корпорация "Туризм.РФ". Ее специалисты ведут переговоры с инвесторами в рамках комплексного развития привлекательных территорий по всей стране, которые предполагается формировать с учетом туристического потенциала и индивидуальных особенностей субъектов.

Александр Калинин поддержал необходимость учета мнения малого бизнеса при разработке нацпроекта и выразил готовность в оперативном порядке подготовить и представить предложения. Он рассказал, что сейчас "ОПОРА РОССИИ" совместно с Ростуризмом и Росстатом разрабатывают методику расчета туристического потока, что позволит максимально эффективно распределить отраслевую, транспортную инфраструктуру, решать вопросы логистики с учетом туристических возможностей каждого региона.