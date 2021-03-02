Определены финалисты Всероссийского конкурса соцпроектов "Инносоциум"

1 марта Экспертный совет определил финалистов третьего этапа Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Более чем из 600 заявок, поданных студентами из 197 вузов страны, в финал прошли 15, по пять в каждой из трех номинаций. Их авторы смогут выступить с презентациями перед Жюри конкурса во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой. Три победителя получат гранты на реализацию своих проектов в размере 300 тыс. рублей.

"Из года в год уровень участников конкурса растет. Определить среди них пятнадцать лучших было очень непросто, но я уверена, что члены Экспертного совета, в который входят представители ведущих компаний, образовательных учреждений, институтов развития и НКО, сделали правильный выбор. Мы желаем всем финалистам удачи. Наш конкурс является отличным стимулом для всех ребят, помогает им поверить в свои силы и создавать необычные, социально значимые проекты", - отметила директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Подробная информация о финалистах - здесь.

Справка

Организатором конкурса является социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд "Инносоциум". Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Цель проекта - привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем. "Российская газета" является "Информационным партнером" конкурса.